Scopri i mercatini, concerti e attività per famiglie a Milano in questo weekend speciale.

Mercatini di Natale: un viaggio tra tradizione e magia

Il weekend di Sant’Ambrogio a Milano si trasforma in un vero e proprio festival di luci e colori grazie ai mercatini di Natale. Tra le manifestazioni più attese, spicca l’evento Oh Bej! Oh Bej!, che si svolge nei pressi del Castello Sforzesco. Qui, i visitatori possono perdersi tra bancarelle di artigianato locale, prelibatezze gastronomiche e idee regalo uniche. Non lontano, in piazza Duomo, il tradizionale mercatino di Natale offre un’atmosfera incantevole, con casette di legno che invitano a scoprire prodotti tipici e artigianali.

Eventi culturali e musicali da non perdere

Il weekend di Sant’Ambrogio non è solo mercatini, ma anche cultura e musica. La Prima della Scala rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera, con la messa in scena de La Forza del Destino di Giuseppe Verdi. Per chi cerca un’esperienza musicale più contemporanea, gli Eiffel 65 si esibiranno al Fabrique, promettendo una serata di divertimento e nostalgia. Inoltre, il Villaggio delle Meraviglie a Porta Venezia offre spettacoli natalizi e attività per bambini, rendendo l’atmosfera ancora più festosa.

Attività per famiglie e eventi gratuiti

Milano si prepara a festeggiare il Natale con eventi pensati per tutta la famiglia. I Bagni Misteriosi ospitano un villaggio natalizio con botteghe artigiane e un presepe animato, mentre il Banco di Garabombo propone idee regalo sostenibili. Per chi ama l’arte, il Mudec presenta la mostra fotografica di Davide Monteleone, vincitore del Photo Grant di Deloitte 2024. Non mancano anche eventi gratuiti, come la mostra al centro commerciale Brianza, dedicata agli elaborati realizzati dagli studenti con materiali di riciclo.