Un viaggio musicale tra teatri, palasport e club per rivivere un capolavoro della musica italiana.

Il ritorno di un capolavoro

Nel 2025, il celebre cantautore romano Francesco De Gregori festeggerà un anniversario speciale: i 50 anni dall’uscita di “Rimmel”, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975. Questo album è considerato una pietra miliare della musica italiana, con brani che hanno segnato intere generazioni, come “Pablo” e “Buonanotte Fiorellino”. Per celebrare questo importante traguardo, De Gregori intraprenderà un tour dedicato, intitolato “Rimmel 2025 – Teatri Palasport Club”.

Un tour ricco di emozioni

Il tour avrà inizio a ottobre 2025 e si svolgerà in diverse località italiane. Le prevendite dei biglietti saranno disponibili a partire dal , permettendo ai fan di assicurarsi un posto per vivere un’esperienza unica. De Gregori si esibirà in teatri prestigiosi, offrendo un’atmosfera intima e raccolta, per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma a dicembre. Questo viaggio musicale culminerà con concerti nei club a gennaio e febbraio 2026, riportando la sua musica in contesti più personali e diretti.

Il pubblico avrà l’opportunità di assistere a concerti in diverse città, tra cui Bologna, Torino, Napoli e Firenze. Le date sono state annunciate e i fan possono già iniziare a pianificare la loro partecipazione. Il tour si articolerà in tre fasi: teatri, palasport e club, permettendo a De Gregori di esprimere la sua arte in vari contesti, ognuno con una propria magia. La scaletta includerà non solo i brani di “Rimmel”, ma anche una selezione del vasto repertorio del cantautore, rendendo ogni concerto un evento imperdibile.

Un viaggio musicale unico

Questo tour rappresenta un’opportunità per rivivere le emozioni di un album che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. La connessione tra De Gregori e il suo pubblico sarà palpabile, grazie all’atmosfera intima dei club e alla potenza dei palasport. Ogni concerto sarà un’esperienza unica, in cui il cantautore potrà interagire direttamente con i suoi fan, creando un legame speciale che solo la musica può generare.