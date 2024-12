Scopri come seguire la prima della stagione operistica 2024/2025 alla Scala di Milano.

Un grande ritorno alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano si prepara a dare il via alla stagione operistica 2024/2025 con un evento straordinario: la rappresentazione de La forza del destino di Giuseppe Verdi. Questo capolavoro, che torna sul palcoscenico dopo 25 anni, sarà diretto dal Maestro Riccardo Chailly, una figura di spicco nel panorama musicale italiano e internazionale. La sua direzione promette di portare una nuova luce su un’opera che affronta temi universali come la guerra e il destino, rendendola attuale e coinvolgente.

Come seguire l’evento in tv

Per chi non potrà assistere di persona alla prima, ci sono ottime notizie: l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 a partire dalle 18. Questo permetterà a milioni di spettatori di vivere l’emozione della serata comodamente da casa. La trasmissione non si limiterà a mostrare l’opera, ma includerà anche intermezzi dedicati all’approfondimento del cast e della storia del Teatro alla Scala, offrendo così un’esperienza completa e immersiva.

Accessibilità e iniziative speciali

In un’ottica di inclusione, il Comune di Milano ha lanciato il progetto Prima Diffusa, che prevede la proiezione dell’opera in oltre 30 luoghi della città, tra cui teatri, biblioteche e persino ospedali. Questa iniziativa mira a rendere l’opera accessibile a tutti, portando la magia della Scala in contesti non convenzionali. È un’opportunità unica per avvicinare un pubblico sempre più ampio alla cultura operistica, dimostrando che l’arte può e deve essere condivisa.

Un cast di stelle

Il cast di La forza del destino è composto da alcuni dei più grandi nomi della lirica internazionale. Anna Netrebko tornerà a interpretare il ruolo di Donna Leonora, mentre Ludovic Tézier sarà Don Carlo. Brian Jagde, che sostituisce il tenore Jonas Kaufmann, interpreterà Don Alvaro. Accanto a loro, artisti di fama come Alexander Vinogradov e Vasilisa Berzhanskaya completeranno un cast di assoluto prestigio, promettendo una serata indimenticabile.

Un tributo alla storia dell’opera

La forza del destino ha una storia ricca e affascinante, essendo stata rappresentata per la prima volta alla Scala nel 1869. Quest’anno, la serata del 7 dicembre sarà dedicata al ricordo della grande soprano Renata Tebaldi, nel ventennale della sua scomparsa. La Tebaldi, che interpretò Leonora nel 1955, ha lasciato un segno indelebile nella storia del teatro. Durante la settimana della Prima Diffusa, Milano si trasformerà in un palcoscenico vivente, con eventi gratuiti che coinvolgeranno concerti, conferenze e mostre, rendendo omaggio all’eredità di Verdi.