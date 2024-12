Un cartellone ricco di emozioni e spettacoli per tutte le età al Teatro Farinelli.

Un inizio emozionante per la stagione teatrale

La stagione teatrale 2024-2025 al Teatro Farinelli di Este si preannuncia ricca di eventi straordinari, con sei spettacoli in programma da novembre 2024 ad aprile 2025. Questo cartellone, organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, promette di coinvolgere un pubblico variegato, dai più piccoli agli adulti, con una selezione di opere che spaziano dalla prosa al balletto.

Spettacoli per famiglie e per tutti

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alle famiglie, con la rassegna “A Teatro con Mamma e Papà” presso il Teatro dei Filodrammatici. Questi eventi sono pensati per avvicinare i più giovani all’arte teatrale, offrendo loro la possibilità di vivere esperienze uniche e coinvolgenti. Il Sindaco Matteo Pajola ha sottolineato l’importanza di valorizzare le compagnie locali, dando spazio a talenti regionali che si cimentano con capolavori del teatro italiano.

Un cartellone variegato e di qualità

La stagione si apre il 27 novembre con “Piccoli crimini coniugali” di Teatro Bresci, un thriller psicologico che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Seguirà il 17 dicembre il Balletto di Milano con “Cenerentola”, un classico che unisce danza e musica in un’atmosfera incantevole. Il 22 gennaio, Andrea Pennacchi porterà in scena “Arlecchino?”, un’opera che mescola diversi stili teatrali, mentre il 19 febbraio il Centro Teatrale da Ponte presenterà “La locandiera”, un capolavoro di Goldoni che esplora il desiderio di indipendenza femminile.

Il 12 marzo, Maria Amelia Monti sarà protagonista di “Strappo alla regola”, una commedia che gioca con i confini tra realtà e fantasia, mentre la stagione si chiuderà il 10 aprile con “Plaza Suite”, un’opera di Neil Simon che racconta le dinamiche di coppia in modo divertente e incisivo.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21, con alcune rappresentazioni anticipate alle 18 presso il Gabinetto di Lettura. Per partecipare, è necessario prenotare il proprio posto al numero 331 6781335 o via email a promozione.teatroeste@gmail.com. I biglietti sono disponibili anche presso la biglietteria del teatro la sera di ciascun spettacolo, con prezzi accessibili per famiglie e bambini.

Questa stagione teatrale rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la magia del teatro e scoprire talenti locali, rendendo Este un punto di riferimento culturale per tutti gli amanti delle arti performative.