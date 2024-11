Un evento imperdibile che celebra l'opera di Verdi con iniziative gratuite in tutta la città.

Un evento culturale di grande rilevanza

Il 2 dicembre segna l’inizio della tredicesima edizione di Prima Diffusa, un’iniziativa che trasforma Milano in un palcoscenico vivente. Promossa dal Comune di Milano e da Edison, questa manifestazione offre oltre 60 eventi gratuiti, tra cui concerti, spettacoli teatrali e mostre, tutti dedicati a La forza del destino, uno dei capolavori di Giuseppe Verdi. La stagione scaligera si inaugura con la direzione del Maestro Riccardo Chailly e un allestimento curato da Leo Muscato, promettendo un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di opera.

Un viaggio nell’opera

Il programma di Prima Diffusa non si limita alla sola proiezione dell’opera, ma include anche una guida all’ascolto condotta dal musicologo Fabio Sartorelli. Questo evento, che si svolgerà nell’Aula 38 di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera, permetterà al pubblico di immergersi nella complessità di La forza del destino, un’opera che ha una storia affascinante e articolata. Composta nel 1862 per il Teatro Imperiale di San Pietroburgo, l’opera è stata rivista e adattata nel corso degli anni, mantenendo intatta la sua potenza emotiva.

Un programma ricco di emozioni

Il 7 dicembre, giorno della prima, Milano si animerà ulteriormente con la proiezione della diretta RAI dell’opera in 33 sedi diverse, accompagnata da guide all’ascolto. Questo approccio innovativo mira a rendere l’opera accessibile a tutti, coinvolgendo anche le scuole superiori in incontri che esplorano le molteplici sfaccettature del mondo dello spettacolo. Gli studenti avranno l’opportunità di scoprire non solo la musica, ma anche i mestieri legati all’opera, creando un ponte tra la tradizione e le nuove generazioni.

Accessibilità e partecipazione

Tutti gli eventi di Prima Diffusa sono a ingresso libero, con alcune sedi che richiedono prenotazione. Questo approccio inclusivo è fondamentale per avvicinare il pubblico all’opera e alla cultura in generale. Gli organizzatori invitano tutti a consultare il sito web per eventuali aggiornamenti su date e orari, garantendo così che nessuno perda l’opportunità di partecipare a questa celebrazione della musica e dell’arte.