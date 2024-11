Scopri il nuovo spettacolo che unisce tradizione e modernità con risate e musica.

Un nuovo inizio per il teatro Apparte

Il teatro Apparte, situato in via Antonio Furitano a Palermo, ha aperto le sue porte con un evento che promette di rimanere nel cuore degli spettatori. Dall’8 novembre, la struttura 2.0, dotata di tecnologia all’avanguardia, ha iniziato la sua stagione con lo spettacolo “Aggiungi un gusto a tavola”. Questo classico della commedia musicale italiana è stato rivisitato dal quartetto comico siciliano I 4 Gusti, noti per il loro umorismo irresistibile e il loro stile brillante.

I 4 Gusti: un quartetto di talento

Formati da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro, I 4 Gusti hanno iniziato la loro carriera nel 2011, guadagnandosi un posto nei laboratori di Zelig a Verona e Milano. La loro comicità, caratterizzata da gag ironiche e battute incalzanti, ha conquistato il pubblico, portando un tocco di freschezza e originalità. Con lo spettacolo in scena dal 6 al 14 dicembre, il pubblico potrà vivere un’esperienza che unisce tradizione e modernità, grazie anche alla partecipazione di tre talentuose attrici e cantanti: Chiara Molinelli, Serena Contorno e Simona Mulia.

Una regia innovativa per un’esperienza multisensoriale

La regia di Antonio Pandolfo, attore e regista siciliano, promette di offrire uno spettacolo che non solo intrattiene, ma che esalta anche la qualità artistica. Il teatro Apparte, con il suo palcoscenico girevole e le quinte mobili, garantirà cambi scena fluidi e dinamici, mentre i fondali di tulle e tripolina, arricchiti da proiezioni retroilluminate e tridimensionali, trasformeranno ogni scena in un’esperienza visiva straordinaria. L’uso di un videoproiettore mappale permetterà di creare effetti digitali che renderanno la narrazione ancora più coinvolgente.

In questo contesto, il pubblico non solo assisterà a uno spettacolo di comicità, ma vivrà un’esperienza multisensoriale che coinvolgerà tutti i sensi. La combinazione di musica, canto, ballo e umorismo renderà ogni serata unica e memorabile. Non perdere l’occasione di assistere a questo evento imperdibile al teatro Apparte, dove la comicità siciliana si fonde con la modernità in un’esplosione di colori e suoni.