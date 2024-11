Il Teatro alla Scala di Milano introduce nuove sedute e tecnologie per migliorare l'esperienza degli spettatori.

Un rinnovamento atteso

Il Teatro alla Scala di Milano, simbolo della cultura lirica italiana, ha intrapreso un ambizioso progetto di rinnovamento che promette di elevare l’esperienza degli spettatori a nuovi livelli. Grazie al supporto di Allianz, il teatro ha avviato una serie di interventi strutturali e tecnologici che mirano a migliorare il comfort e la fruizione delle opere. A partire dal 7 dicembre, con il debutto dell’opera “La forza del destino” di Verdi, il pubblico potrà testare le nuove sedute rialzate, progettate per garantire un’esperienza più confortevole durante le lunghe rappresentazioni.

Comfort e design innovativo

Le nuove poltrone, realizzate in legno solido e rivestite in damasco rosso, non solo offrono un sostegno adeguato, ma riflettono anche un design che si ricollega alla tradizione del teatro. Con un investimento di circa 200.000 euro, completamente finanziato da Allianz Italia, il Teatro alla Scala dimostra un impegno costante verso l’innovazione. Marco Morelli, direttore per gli immobili, ha sottolineato come queste nuove sedute rappresentino un cambiamento significativo rispetto ai tradizionali sgabelli, contribuendo a salvaguardare la salute degli spettatori.

Innovazioni tecnologiche per un pubblico globale

Oltre al rinnovamento delle sedute, il teatro ha implementato importanti migliorie tecniche, come l’installazione di una nuova camera acustica, inaugurata nel maggio 2023, che ha ottimizzato l’acustica della sala. Inoltre, sono stati introdotti 1.944 tablet con schermi touchscreen, che offrono la traduzione in diretta delle opere in otto lingue. Questi dispositivi non solo facilitano la comprensione delle performance, ma forniscono anche informazioni utili sugli spettacoli e sui servizi disponibili, come taxi e ristorazione durante l’intervallo.

Accessibilità e inclusività

Un aspetto fondamentale delle nuove implementazioni è l’attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità. I tablet sono dotati di funzionalità che consentono di regolare la dimensione del carattere, facilitando l’accesso ai non vedenti. Inoltre, si stanno sviluppando sistemi per migliorare l’esperienza di ascolto per le persone con difficoltà uditive, collegando i tablet ai dispositivi acustici per un audio potenziato. Questi interventi dimostrano l’impegno del Teatro alla Scala nel creare un ambiente teatrale inclusivo e accogliente.

Prospettive future

Guardando al futuro, il Teatro alla Scala prevede ulteriori interventi, tra cui lavori per migliorare la visibilità nel Palco Reale. Saranno installate pedane per alzare i posti in fondo e le pareti del palco riceveranno un nuovo rivestimento per migliorare l’esperienza sonora. Il sovrintendente Dominique Meyer ha ribadito l’importanza di garantire le migliori condizioni per l’ascolto e la visione, sottolineando come il sostegno di Allianz sia fondamentale per il continuo percorso di innovazione del teatro.