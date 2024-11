Arte, musica e mercatini di Natale: un fine settimana ricco di emozioni.

Un weekend ricco di eventi culturali

Il fine settimana si avvicina e con esso una serie di eventi che promettono di rendere l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente. Che si tratti di mostre d’arte, mercatini di Natale o festival di arti performative, le opportunità di svago sono assicurate. In questo articolo, esploreremo gli eventi più attesi, ideali per chi cerca arte, cultura e intrattenimento in tutte le sue forme.

Festival di arti performative al Teatro Borsoni

Il Teatro Borsoni di via Milano ospiterà il Duende Festival, un evento che unisce prosa contemporanea, installazioni artistiche e incontri. Questo festival non si limita a un solo weekend, ma si estende anche ai giorni successivi, offrendo un’ampia gamma di spettacoli e performance. Gli spettatori potranno vivere un’esperienza immersiva che fonde il mondo umano e digitale, grazie all’uso di tecnologie innovative come la realtà aumentata.

Il ritorno del musical “Saranno Famosi”

Un altro evento da non perdere è il musical “Saranno Famosi”, che si terrà al Teatro Clerici. Questo spettacolo, che ha appassionato generazioni, affronta temi come il duro lavoro e la competizione nel mondo dello spettacolo. Con una storia avvincente e canzoni indimenticabili, il musical promette di emozionare il pubblico. Gli spettacoli sono in programma per sabato e domenica, con biglietti a partire da 35 euro.

Mercatini di Natale a Erbusco

Il Natale è alle porte e a Erbusco si festeggia con i tradizionali mercatini di artigianato e hobbistica. Questo evento, che si svolgerà il 30 novembre, offre un’atmosfera festosa con attività per bambini, laboratori creativi e musica dal vivo. I food truck presenti garantiranno prelibatezze culinarie per tutti i gusti, mentre l’accensione dell’albero di Natale segnerà l’inizio ufficiale delle celebrazioni natalizie.

PATH: un’esperienza interattiva al Mo.Ca

Al Mo.Ca di Via Moretto, si svolgerà PATH, una performance interattiva che coinvolgerà i partecipanti in un gioco che culmina in un’esperienza dal vivo. I partecipanti non saranno semplici spettatori, ma diventeranno parte attiva della performance, esplorando uno spazio immersivo e interagendo con altri partecipanti. Questo evento offre un’opportunità unica di connessione e condivisione, affrontando temi contemporanei in modo originale.

Mostra fotografica di Claudio Amadei

Infine, il Macof – Centro della fotografia italiana ospiterà l’esposizione “Nel blu, dipinto di blu” di Claudio Amadei. Questa mostra, visitabile durante il fine settimana, esplora il potere del colore blu attraverso una serie di scatti che riflettono un approccio minimalista e distintivo. Amadei, noto per la sua capacità di giocare con luce e colore, offre un’esperienza visiva di grande impatto.