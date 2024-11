Il Piccolo Teatro di Milano presenta una nuova versione del capolavoro shakespeariano.

Un classico rivisitato

Il Piccolo Teatro di Milano ha dato vita a una nuova produzione di “Sogno di una notte di mezza estate”, un’opera iconica di William Shakespeare che sarà in scena allo Studio Melato fino al 22 dicembre. Questa versione, diretta da Carmelo Rifici, si distingue per l’approccio innovativo e contemporaneo, portando sul palcoscenico una compagnia di giovani talenti diplomati alla Scuola di Teatro ‘Luca Ronconi’.

Un’opera poliedrica

Rifici ha descritto il suo lavoro come una sinfonia barocca, un gioco delle parti in cui i generi si intrecciano, creando un super genere che sfida le convenzioni. Secondo il regista, “Sogno di una notte di mezza estate” non è solo una commedia, ma una riflessione profonda sulla crisi del patriarcato e sull’incertezza di una generazione di giovani che si sente disorientata. “Volevo esplorare come i personaggi potessero esprimere la loro insofferenza verso un sistema che non funziona più”, ha dichiarato Rifici, sottolineando l’importanza di affrontare temi attuali e rilevanti.

Un dialogo con il testo

La produzione si distingue anche per l’approccio innovativo al testo originale. Rifici ha chiesto a Riccardo Favaro di ingaggiare una vera e propria “guerra” con il copione, trasformandolo in un campo di battaglia per gli attori. Questo metodo ha permesso di dare vita a una reinterpretazione che non si limita a riprodurre Shakespeare, ma lo utilizza come punto di partenza per un’esplorazione creativa. “Volevo che ogni attore potesse creare un proprio personaggio e seguire un percorso personale”, ha spiegato Rifici, evidenziando il desiderio di dare voce ai giovani artisti.

Un’esperienza coinvolgente

La nuova versione di “Sogno di una notte di mezza estate” promette di essere un’esperienza coinvolgente e stimolante per il pubblico. Con una messa in scena che sfida le aspettative e un cast di giovani talenti, lo spettacolo si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del teatro. La scelta di affrontare temi di grande attualità, come la crisi del patriarcato e l’identità giovanile, rende questa produzione particolarmente significativa nel contesto culturale odierno.