Un'opera teatrale che affronta temi attuali con leggerezza e profondità.

Un Natale diverso a La tana degli artisti

Sabato 14 dicembre, il palcoscenico de La tana degli artisti si trasformerà in un luogo di riflessione e divertimento con Maperò – Xmas Edition, uno spettacolo diretto da Alice Gagno e interpretato da Operazione Miro, un trio di talentuosi artisti composto da Luca Catarinella, Martina Michelini e Bruno Orlando. Questo evento, finalista del Premio Scintille 2020, promette di catturare il pubblico con una narrazione che esplora le dinamiche dell’amicizia e le sfide personali in un contesto natalizio.

Personaggi e tematiche

La trama ruota attorno a tre amici che condividono un monolocale, ognuno con le proprie fragilità e segreti. Martina è una ragazza cinica che nasconde disturbi alimentari; Luca è un neolaureato insicuro e sottomesso; mentre Bruno è un giovane attore che porta con sé un’umiltà disarmante. In un ambiente intimo e confidenziale, i tre personaggi si confrontano con tematiche contemporanee, affrontando argomenti delicati con una leggerezza sorprendente. La preparazione del cenone di Natale e lo scambio di regali diventano occasioni per rivelare verità scomode e mettere in discussione le convenzioni sociali.

Un’esperienza teatrale coinvolgente

Lo spettacolo non è solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per riflettere sulle relazioni umane e sulle pressioni che la società esercita su di noi. La scelta di ambientare la storia durante il Natale, un periodo carico di aspettative e tradizioni, rende Maperò – Xmas Edition ancora più pertinente. Gli spettatori saranno invitati a vivere un’esperienza emotiva, dove il riso si mescola alle lacrime, e dove la sincerità dei personaggi può risuonare con le proprie esperienze personali.

Il costo del biglietto è accessibile, ma è obbligatoria la prenotazione. Non perdere l’occasione di assistere a uno spettacolo che promette di rimanere nel cuore e nella mente di chiunque vi partecipi.