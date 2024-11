Scopri il nuovo album e l'installazione artistica che accompagna il tour di Einaudi.

Un tour che celebra la musica e l’arte

Dal 28 novembre al 18 dicembre, il Teatro dal Verme di Milano ospiterà una serie di concerti di Ludovico Einaudi, tutti sold out, che segnano l’inizio del suo nuovo Summers Portraits Tour. Questo tour mondiale, che si estenderà fino al 2025, è un’importante tappa per il compositore italiano, che presenterà il suo atteso album Summer Portraits, in uscita per Decca e distribuito in Italia da Universal.

Un’esperienza immersiva

Ogni serata al Teatro dal Verme promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente. Einaudi ha dichiarato che il suo concerto sarà una metafora della creazione artistica, un viaggio attraverso il desiderio e la ricerca di una bellezza che sembra sempre sfuggente. Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un percorso artistico che inizia dal foyer e si snoda attraverso gli spazi del teatro, culminando in un’installazione dal titolo To the Lighthouse, ispirata al celebre romanzo di Virginia Woolf.

Un’installazione che racconta una storia

Questa installazione, visitabile dal 28 novembre al 18 dicembre (eccetto il 2, 7, 11 e 16 dicembre), offre un’esperienza intima e suggestiva, con il faro al centro dell’opera che simboleggia una meta desiderata ma irraggiungibile. L’installazione invita il pubblico a riflettere sulla propria aspirazione artistica, creando un legame profondo tra la musica di Einaudi e l’arte visiva.

Un ensemble di talenti

Durante i concerti, Einaudi sarà accompagnato da un ensemble di musicisti di talento, tra cui Federico Mecozzi al violino, Redi Hasa al violoncello e Francesco Arcuri alle percussioni, insieme all’Ensemble d’archi Rimini Classica. Questa combinazione di artisti promette di arricchire ulteriormente l’esperienza musicale, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Il tour di Einaudi ha già fatto tappa in diverse città europee, tra cui Parigi, Amsterdam e Bruxelles, con tutti i concerti sold out. Le prossime date includono importanti città come Abu Dhabi, Colonia, Hannover e Londra, dimostrando l’ampio riconoscimento e l’apprezzamento per la musica di Einaudi a livello internazionale.