La lotta contro la violenza di genere: un impegno collettivo

Un'iniziativa teatrale per sensibilizzare sulla violenza di genere e il ruolo degli uomini

Un tema attuale e urgente

La violenza di genere è un problema che affligge la nostra società, eppure spesso viene sottovalutato. Ogni tre giorni, in Italia, una donna perde la vita per mano di chi dovrebbe amarla. Questo dato allarmante è solo la punta dell’iceberg di una questione che coinvolge tutti noi. Alessio Boni, attore e regista, insieme al musicista Omar Pedrini, ha deciso di affrontare questa tematica attraverso uno spettacolo teatrale intitolato “Uomini si diventa”. L’obiettivo è quello di dare voce a storie di uomini abusanti, per restituire la parola alle donne che hanno subito violenza.

Il ruolo degli uomini nella lotta alla violenza

Boni sottolinea l’importanza di scardinare convinzioni radicate nel patriarcato. “Tocca a noi uomini cambiare le cose”, afferma. È fondamentale che gli uomini si rendano conto del loro ruolo nella perpetuazione di stereotipi e comportamenti violenti. La violenza non è solo fisica, ma si manifesta anche attraverso il controllo economico e la sottomissione. L’attore invita a riflettere su come le parole e i gesti quotidiani possano contribuire a un cambiamento culturale. “Rifiutiamo lo stereotipo che ci vuole cresciuti in un certo modo”, esorta Boni, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza.

Un progetto che va oltre il palcoscenico

Il progetto di Boni e Pedrini non si limita a uno spettacolo teatrale. L’intento è quello di portare il messaggio in giro per l’Italia e trasformarlo in un libro, per raggiungere un pubblico sempre più vasto. “Cominciare dal basso per generare un’onda”, è la filosofia che guida i due artisti. La loro amicizia e collaborazione professionale si riflettono nel lavoro che portano sul palco, creando un manuale di educazione sentimentale collettiva. “Denunciamo noi stessi per primi, provando a fare la nostra parte”, afferma Boni, sottolineando l’importanza di un impegno personale nella lotta contro la violenza di genere.