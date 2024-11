Un evento straordinario dedicato al talento di Vladimir Shklyarov, con stelle del balletto mondiale.

Un tributo al talento di Vladimir Shklyarov

Il mondo del balletto si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi più grandi talenti, Vladimir Shklyarov, scomparso prematuramente a soli 39 anni. Il gala internazionale Les Étoiles, che si terrà al TAM Teatro Arcimboldi di Milano il 29 e 30 novembre, promette di essere un evento indimenticabile, non solo per la qualità delle performance, ma anche per il significato emotivo che porta con sé. Shklyarov, stella del Marinskij, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama della danza, e questo gala è un modo per celebrare la sua eredità.

Un cast di stelle internazionali

Il gala vedrà la partecipazione di alcuni dei più rinomati ballerini provenienti dai maggiori teatri del mondo. Tra i nomi di spicco ci sono Eleonora Abbagnato, Alessandro Frola, Mathieu Ganio e Catherine Hurlin, solo per citarne alcuni. La serata del 29 novembre vedrà la coppia formata da Polina Semionova e Martin ten Kortenaar, mentre il 30 novembre sarà il turno di Olga Smirnova e Jacopo Tissi. Ogni ballerino porterà sul palco la propria unicità, creando un’esperienza visiva e emotiva senza precedenti.

Un messaggio di inclusione e bellezza

Secondo il direttore artistico Daniele Cipriani, Les Étoiles rappresenta qualcosa di più di un semplice spettacolo di danza. È un microcosmo che celebra la bellezza e l’arte senza confini, un luogo dove le barriere di genere e di provenienza vengono abbattute. Questo gala non è solo un tributo a un grande artista, ma anche un invito a riflettere su come l’arte possa unire le persone, creando un linguaggio universale che trascende le differenze. La danza diventa così un mezzo per esprimere emozioni profonde e per raccontare storie che parlano a tutti.

Informazioni pratiche per il pubblico

Per chi desidera assistere a questo straordinario evento, i biglietti sono già disponibili per l’acquisto. Si consiglia di prenotare in anticipo, poiché l’interesse è molto alto e i posti potrebbero esaurirsi rapidamente. Il gala si svolgerà in un’atmosfera elegante e raffinata, perfetta per un evento di tale portata. Non perdere l’occasione di vivere una serata di danza che promette di emozionare e ispirare.