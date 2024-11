Scopri le novità della Stagione di Prosa e Altri Percorsi al Teatro Donizetti.

Un’apertura straordinaria

Il Teatro Donizetti di Bergamo si prepara a dare il via alla sua attesissima Stagione di Prosa e Altri Percorsi, un evento che promette di incantare il pubblico con una selezione di spettacoli di alta qualità. La stagione si aprirà il 7 dicembre con “I ragazzi irresistibili”, un’opera che vedrà protagonisti Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti dal talentuoso Massimo Popolizio. Questo primo spettacolo sarà solo l’inizio di un viaggio emozionante che culminerà il 10 maggio con “Titizé – A Venetian Dream” di Daniele Finzi Pasca.

Un incremento degli abbonamenti

La direttrice artistica Maria Grazia Panigada ha annunciato con entusiasmo che gli abbonamenti per la Stagione di Prosa hanno raggiunto quota 5.731, un incremento significativo rispetto alla stagione precedente. Anche la sezione Altri Percorsi ha visto un buon riscontro, con 378 abbonamenti finora. Questo successo è un chiaro segnale dell’interesse crescente del pubblico verso le arti performative e la qualità delle proposte artistiche del teatro.

Un programma ricco di eventi

La stagione non si limita solo agli spettacoli, ma include anche una serie di incontri e dibattiti che stimoleranno riflessioni importanti. In collaborazione con Isrec, il teatro organizzerà eventi che esploreranno il legame tra cultura e regimi dittatoriali, affrontando temi attuali e rilevanti. Gli incontri, aperti al pubblico, offriranno l’opportunità di approfondire argomenti come la propaganda fascista e l’arte sotto i regimi totalitari, rendendo il teatro un luogo di confronto e crescita culturale.

Un occhio al futuro

Il Progetto Young continua a dare frutti, con ex allievi che si affermano nel panorama teatrale. Michelangelo Nervosi, ad esempio, è entrato a far parte della compagnia di César Brie, dimostrando come il teatro possa essere un trampolino di lancio per giovani talenti. La stagione prevede anche una tournée con ben 72 date, confermando l’impegno del teatro a portare la cultura in tutta Italia.

Spettacoli da non perdere

Tra i titoli più attesi ci sono “La coscienza di Zeno” con Alessandro Haber e “L’arte della commedia” con Fausto Russo Alesi, che promettono di regalare emozioni e riflessioni profonde. La varietà degli spettacoli, che spaziano dalla commedia al dramma, offre qualcosa per ogni gusto, rendendo il Teatro Donizetti un punto di riferimento per gli amanti del teatro.