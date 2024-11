Scopri gli ospiti e gli eventi imperdibili della 34esima edizione del festival.

Un festival che abbraccia il noir in tutte le sue forme

Dal 2 al 7 dicembre, Milano diventa il palcoscenico di Noir in Festival, un evento che celebra il genere noir in tutte le sue sfaccettature. Giunto alla sua 34esima edizione, il festival promette di essere un viaggio emozionante attraverso la letteratura, il cinema e, per la prima volta, i podcast. Con la direzione di Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, la manifestazione si svolgerà in diverse sedi, tra cui il Cinema Arlecchino e la libreria Rizzoli, coinvolgendo anche studenti dell’Università IULM nella sua organizzazione.

Premi e riconoscimenti di prestigio

Uno dei momenti clou del festival sarà la consegna del Raymond Chandler Award a Joyce Carol Oates, una delle autrici più influenti del panorama letterario contemporaneo. Il premio le sarà conferito il 5 dicembre al Teatro Parenti, in collaborazione con La Milanesiana. Oates porterà con sé il suo ultimo romanzo, Il macellaio, pubblicato dalla Nave di Teseo. La sua presenza sottolinea l’importanza del festival nel promuovere autori di rilevanza internazionale e nel celebrare la ricchezza del genere noir.

Ospiti e eventi imperdibili

Il festival non si limita alla letteratura, ma include anche una serie di eventi speciali e ospiti di spicco. Tra i nomi attesi ci sono il rapper Salmo, che parteciperà al film di apertura Gangs of Milano, e l’attrice Asia Argento. La cinquina finalista per il Premio Giorgio Scerbanenco include opere di autori come Cinzia Bomoll e Carlo Calabrò, mentre il Premio cinematografico Claudio Caligari vedrà contendersi opere di registi come Marco D’Amore e Brando De Sica.

Tra gli eventi speciali, spicca la proiezione del film restaurato Macadam e l'esordio da giallista di Maurizio Mannoni presso la libreria Rizzoli.