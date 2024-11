Un concerto imperdibile con Eric Waddell & The Abundant Life Singers per beneficenza

Un evento che scalda il cuore

Il concerto gospel di Natale organizzato dall’associazione Nepios onlus è un appuntamento atteso da tutti gli amanti della musica e della solidarietà. Questo evento, che si svolgerà il 20 dicembre al teatro Donizetti di Bergamo, rappresenta un’occasione unica per vivere una serata di emozioni e per contribuire a una causa importante. L’associazione Nepios, attiva dal 2001, si dedica a promuovere iniziative culturali e sociali, raccogliendo fondi per progetti a favore dell’infanzia e della famiglia.

Eric Waddell & The Abundant Life Singers: un coro di fama internazionale

Quest’anno, il concerto vedrà la partecipazione di Eric Waddell & The Abundant Life Singers, uno dei cori gospel più rinomati degli Stati Uniti. Con circa 150 coristi e una band d’eccezione, il gruppo ha raggiunto un livello di perfezione vocale che ricorda le migliori formazioni gospel americane. Sotto la direzione di Eric Waddell, il coro ha partecipato a eventi prestigiosi come il Bobby Jones Gospel e le inaugurazioni presidenziali, portando il messaggio del gospel in tutto il mondo.

Un gesto di solidarietà attraverso la musica

Il concerto non è solo un momento di intrattenimento, ma anche un’importante iniziativa di beneficenza. I fondi raccolti saranno destinati a progetti per la Neuropsichiatria Infantile e il Centro per il Bambino e la Famiglia dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online, con prezzi che variano a seconda della posizione. Partecipare a questo evento significa non solo godere di una serata di grande musica, ma anche contribuire a un progetto che fa la differenza nella vita di molti bambini e famiglie.