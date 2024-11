Il 25 novembre si celebra una giornata di sensibilizzazione e azione contro la violenza sulle donne.

Un giorno per ricordare e agire

Ogni anno, il 25 novembre segna una data cruciale nel calendario globale: la . Istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, questa giornata è dedicata alla memoria delle sorelle Mirabal, vittime della violenza di genere e simbolo della lotta contro le dittature. In tutto il mondo, eventi e iniziative si susseguono per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la prevenzione.

Eventi in Italia: un impegno collettivo

In Italia, le manifestazioni si moltiplicano. Nella Capitale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito illumina di rosso la facciata del Palazzo dell’Istruzione, creando un’atmosfera di riflessione e impegno. Gli studenti del Liceo Artistico “Enzo Rossi” partecipano con una performance artistica, mentre una mostra sul tema è visitabile fino al 29 novembre. La Sala della Protomoteca in Campidoglio ospita la campagna #NessunaScusa, dove gli studenti presentano progetti per combattere gli stereotipi di genere.

Attività interattive e spettacoli

La giornata è ricca di eventi, tra cui proiezioni di film e letture teatrali presso la Casa del Cinema di Villa Borghese e diverse biblioteche. In Piazza San Babila, l’evento “Io non sto zitta. Rompiamo il silenzio” offre attività interattive come la “Parete dei Pensieri” e un camper della Polizia di Stato per fornire supporto e informazioni. A Milano, l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia presenta lo spettacolo “Non sei sola”, che racconta storie di violenza quotidiana, mentre un webinar affronta il tema della dipendenza affettiva.

Un impegno che va oltre la giornata

In altre città come Firenze, la Casa delle Donne inaugura “Zero T”, una rassegna di incontri e laboratori per sensibilizzare su questi temi. La Ludoteca Mondolfiera coinvolge i più piccoli con proiezioni e letture per educarli contro gli stereotipi di genere. La serata si conclude con spettacoli multidisciplinari e proiezioni di film, come La Testimone – Shahed, per continuare a tenere alta l’attenzione su questo fenomeno.

Ogni iniziativa, da nord a sud, contribuisce a mantenere viva la discussione sulla violenza contro le donne, sottolineando l’importanza di educazione, prevenzione e supporto alle vittime. Non è solo un giorno per ricordare, ma un’opportunità per agire verso un cambiamento concreto e duraturo.