Un evento imperdibile per grandi e piccini, tra magia e risate a Barzana.

Un Natale da vivere insieme

Il comune di Barzana si prepara a festeggiare il Natale con un evento straordinario che promette di coinvolgere e divertire tutta la famiglia. Si tratta dello spettacolo “Missione SPBN”, una performance comica che vedrà protagonisti Francesca Zoccarato e Dadde Visconti. Questo evento fa parte della rassegna “Teatro a Merenda”, un’iniziativa che unisce il piacere del teatro e della convivialità, offrendo un pomeriggio di svago e allegria.

La magia del Natale

La storia di “Missione SPBN” si svolge ai confini del Paese del Nord, dove la notte del 25 dicembre si celebra la “festa dei doni donati”. Gli abitanti di questo magico luogo si preparano ogni anno per accogliere Babbo Natale con uno spettacolo grandioso, ricco di acrobazie, magie e risate. Tuttavia, quest’anno una tempesta inaspettata mette a rischio l’evento, creando una situazione di caos che i nuovi responsabili dello spettacolo, la Signorina Amodino e Pino, dovranno affrontare. Tra disastri e imprevisti, i due amici scopriranno che ciò che desiderano davvero è sempre stato a portata di mano.

Un’esperienza per tutti

“Missione SPBN” non è solo uno spettacolo per bambini, ma un’esperienza che coinvolgerà anche gli adulti, richiamando atmosfere di film natalizi e le comiche d’inizio Novecento. Con gag esilaranti e un mix di magia e teatro di figura, questo evento si preannuncia come un momento di pura gioia e divertimento. Inoltre, al termine dello spettacolo, i piccoli spettatori avranno una sorpresa speciale, rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

Informazioni pratiche

Lo spettacolo si terrà a Barzana, in Via Papa Giovanni XXIII, ed è aperto a tutti a partire dai 3 anni. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione per garantire un posto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 3483117058 o 035 5788513, oppure inviare un’email a info@teatrobandito.it. Non perdere l’occasione di vivere un Natale indimenticabile a Barzana!