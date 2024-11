Un viaggio nel mondo del teatro per bambini, giovani e adulti al Teatro Puccini di Altopascio.

Un’opportunità unica per esprimere la propria creatività

Da dicembre a maggio, il Teatro Cinema Puccini di Altopascio diventa il palcoscenico ideale per la scuola di teatro STUDIO AMLETO, un’iniziativa che offre a bambini, giovani e adulti la possibilità di affinare le proprie capacità espressive. Sotto la direzione di Enrico Falaschi, gli allievi potranno esplorare il mondo del teatro attraverso un approccio ludico e formativo, sviluppando competenze fondamentali come l’uso della voce e la consapevolezza del corpo.

Un programma ricco e variegato

La scuola è progettata per diverse fasce di età, garantendo un percorso formativo adatto a tutti. Le lezioni includeranno training, improvvisazione e interpretazione del personaggio, fornendo così una base solida per la crescita personale e creativa. Ogni laboratorio sarà un’opportunità per migliorare la capacità di ascolto e interazione con gli altri, elementi essenziali per vivere appieno l’esperienza teatrale.

Lezioni gratuite e inizio dei corsi

Prima dell’inizio ufficiale dei corsi, sono previste delle lezioni gratuite per permettere a tutti di avvicinarsi al mondo del teatro. Le lezioni si terranno il lunedì 25 novembre e il mercoledì 27 novembre, con orari specifici per ogni fascia d’età. I corsi culmineranno a maggio con la creazione e la messinscena di uno spettacolo finale, un momento di grande emozione e crescita per tutti gli allievi.

Un team di esperti al servizio degli allievi

La direzione artistica della scuola è affidata all’associazione Teatrino dei Fondi, che ha selezionato un team di esperti nel campo del teatro. Tra di essi, Claudio Benvenuti, Federico Ghelarducci e Silvia Rubes, ognuno con un bagaglio di esperienze e competenze che arricchiranno il percorso formativo degli allievi. La loro passione per il teatro e l’educazione si riflette nel desiderio di trasmettere conoscenze e stimolare la creatività dei partecipanti.