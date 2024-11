Il Centro Teatrale Bresciano celebra la figura di Paolo Meduri con eventi e mostre.

Un tributo a un grande maestro

A dieci anni dalla scomparsa di Paolo Meduri, il Centro Teatrale Bresciano si prepara a onorare la memoria di uno dei più influenti pionieri del teatro per ragazzi in Italia. Meduri, noto per la sua passione e dedizione, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama teatrale bresciano, creando un legame profondo tra il teatro e le nuove generazioni. Il 27 novembre, il Teatro Borsoni di Brescia ospiterà due eventi significativi: una mostra e un incontro dedicato alla sua eredità.

La mostra: un viaggio nella creatività di Meduri

La mostra intitolata “Paolo Meduri, il gioco serio del teatro” sarà inaugurata alle e rimarrà aperta fino al 26 gennaio. Questa esposizione offre un’opportunità unica per esplorare l’archivio di Meduri, con pannelli tematici che presentano documenti, articoli e fotografie che raccontano la sua straordinaria carriera. Attraverso progetti di animazione, spettacoli e pubblicazioni, Meduri ha creato un modello di dialogo tra il teatro e le scuole, rendendo il teatro accessibile e coinvolgente per i più giovani.

Un incontro per ricordare e riflettere

Alle , nella sala ‘L’isola che non c’è’, si terrà l’incontro “Per Paolo”, un evento che promette di essere un momento di riflessione e celebrazione. Moderato da Camillo Scaglia e Claudio Simeone, l’incontro vedrà la partecipazione di amici e collaboratori di Meduri, che condivideranno ricordi, aneddoti e testimonianze. Sarà un’occasione per rivivere la poetica e l’impegno di un uomo che ha dedicato la sua vita a portare il teatro nelle scuole e nelle vite dei giovani, rendendo ogni spettacolo un’esperienza unica e formativa.

Il significato di “La stanza di Paolo”

Il gruppo “La stanza di Paolo” rappresenta un’importante iniziativa per mantenere viva la memoria di Meduri. Questo gruppo di amici e collaboratori ha raccolto oggetti e documenti che testimoniano oltre vent’anni di lavoro nel campo del teatro per ragazzi. La loro missione è quella di continuare a far conoscere il pensiero e le creazioni di Meduri alle nuove generazioni, affinché il suo spirito innovativo e la sua passione per il teatro non vengano dimenticati.

Un’eredità da celebrare

Il lavoro di Paolo Meduri ha avuto un impatto significativo non solo a Brescia, ma in tutto il panorama teatrale nazionale. La sua visione ha ispirato molti artisti e educatori, creando un’eredità che continua a vivere attraverso le opere e le iniziative che portano il suo nome. Gli eventi del 27 novembre rappresentano un primo passo per onorare questa eredità, invitando tutti a partecipare e a scoprire il mondo affascinante del teatro per ragazzi, un mondo che Meduri ha contribuito a costruire con passione e dedizione.