Un'opera che celebra la diversità e invita alla scoperta della lingua dei segni

Un’esperienza unica al teatro Munari

Il teatro Munari di Milano si prepara ad accogliere un evento straordinario: lo spettacolo di teatro-danza “In-segnami il silenzio”, diretto dalla talentuosa Elena Dragonetti. Questo doppio appuntamento, in programma sabato 23 e domenica 24 novembre alle 16.30, promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso il potere del silenzio. Con una durata di 60 minuti, l’opera è una produzione del teatro Nazionale di Genova e si avvale delle coreografie di Dragonetti e Serena Loprevite.

Il potere del silenzio come linguaggio

“In-segnami il silenzio” è un invito a esplorare la ricchezza della lingua dei segni, parlata da oltre 72 milioni di persone in tutto il mondo. I protagonisti, interpretati da Silvia Bennett e Amedeo Podda, conducono gli spettatori in un viaggio nel silenzio, trasformando il palco in uno spazio di intimità e immaginazione. Attraverso gesti e movimenti evocativi, i due artisti riescono a comunicare senza parole, creando un’atmosfera in cui il pubblico è libero di immaginare la propria colonna sonora.

Un’opera che celebra la diversità

Questa produzione non è solo un’esibizione artistica, ma un vero e proprio inno alla diversità e all’unicità di ogni individuo. Con un linguaggio che unisce teatro d’attore, danza e video, “In-segnami il silenzio” offre un’esperienza poetica e leggera, invitando gli spettatori ad accogliere le differenze e a scoprire mondi e linguaggi sconosciuti. Le tematiche principali, come l’amicizia e l’approccio al linguaggio dei segni, sono affrontate con delicatezza, stimolando una riflessione profonda sull’importanza di rispettare e accogliere la fragilità di ciascuno.

Informazioni pratiche per il pubblico

Per chi desidera assistere a questo spettacolo unico, i biglietti sono disponibili al prezzo di € 10,00, con uno sconto a € 9,00 se acquistati online. I ridotti sono disponibili a € 8,00. Il teatro è facilmente raggiungibile con la metro M3 Dergano/Maciachini, tram 4 e bus 70 e 82. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 02.27002476 o scrivere a prenotazioni@teatrodelburatto.it. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza che arricchisce e ispira!