Un'opera che affronta il tema della mafia attraverso la lente dell'esperienza personale e collettiva.

Un debutto emozionante

Il 3 dicembre, il Teatro Piccolo di Forlì ospiterà Autoritratto, il nuovissimo spettacolo di Davide Enia, un’opera che ha già catturato l’attenzione del pubblico durante il Festival dei due mondi di Spoleto. Con musiche dal vivo di Giulio Barocchieri, questo spettacolo promette di essere un’esperienza coinvolgente e riflessiva, affrontando temi complessi legati alla mafia e alla memoria collettiva.

Un incontro pre-spettacolo

Prima dello spettacolo, alle 18.30, si terrà un incontro con Davide Enia presso il circolo ricreativo Casa del lavoratore di Bussecchio. Questo evento, parte dell’iniziativa “Teatro e gusto”, offrirà un’opportunità unica per approfondire i temi trattati nello spettacolo, accompagnati da un delizioso primo piatto e un calice di vino. Un modo per unire cultura e gastronomia, creando un’atmosfera conviviale e stimolante.

Un viaggio nella memoria

Enia, nel suo lavoro, esplora il vuoto emotivo che molti siciliani provano riguardo agli eventi tragici legati alla mafia. La sua narrazione si intreccia con la storia personale e collettiva, portando alla luce il dolore e la rimozione che caratterizzano la memoria di eventi come l’omicidio di Giovanni Falcone. Attraverso un linguaggio teatrale ricco di simbolismo, l’autore invita il pubblico a riflettere su come la mafia non sia solo un fenomeno criminale, ma un elemento che permea la vita quotidiana e le relazioni familiari.

Un’opera di tragedia e riflessione

Autoritratto non è solo un’opera teatrale, ma un vero e proprio viaggio interiore. Enia affronta il caso di Giuseppe Di Matteo, un bambino vittima della mafia, per mettere in luce l’orrore e la ferocia di un sistema che ha segnato profondamente la società siciliana. La tragedia di questo bambino diventa un simbolo della lotta contro l’indifferenza e il silenzio che circondano la mafia. Con un linguaggio evocativo e potente, Enia ci invita a confrontarci con le nostre paure e le nostre responsabilità.

Informazioni pratiche

Le prevendite per lo spettacolo sono già aperte e i biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri o online su Vivaticket. Il costo è di 15 euro, con una piccola maggiorazione per i biglietti acquistati in prevendita. Non perdere l’occasione di assistere a questo spettacolo che promette di essere un’esperienza indimenticabile.