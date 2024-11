Un'opera intensa che esplora il dolore e la maternità attraverso la voce di Isabella Ragonese

Un viaggio emozionante tra vita e morte

Il Teatro Nuovo di Treviglio si prepara ad accogliere un evento straordinario: sabato 23 novembre alle 21, andrà in scena “Come d’aria”, un’opera che promette di toccare le corde più profonde dell’animo umano. L’adattamento e la cura sono affidati a Fabrizio Arcuri, mentre l’interpretazione è portata in scena dall’attrice e drammaturga Isabella Ragonese. Questo spettacolo è una celebrazione del celebre libro di Ada d’Adamo, vincitrice del Premio Strega 2023, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con la sua narrazione intensa e commovente.

Un’opera che affronta la malattia e la maternità

“Come d’aria” è un libro di memorie che esplora il tema della malattia attraverso la vita dell’autrice, scomparsa prematuramente. La sua esperienza si intreccia con la disabilità della figlia Daria, creando una riflessione profonda e onnicomprensiva. La narrazione di Ragonese riesce a trasmettere la complessità dei sentimenti umani, dove amore e dolore si mescolano in un abbraccio inestricabile. La lettura di questo testo non è solo un atto di memoria, ma un modo per affrontare il dolore e la perdita, come nelle tragedie classiche, dove raccontare il dolore diventa un atto liberatorio.

Un progetto sostenuto dalla Regione Lombardia

Questo spettacolo è parte del progetto Teatro Fuori Porta, ideato dal Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, che mira a portare la cultura e il teatro in luoghi accessibili a tutti. La Regione Lombardia ha contribuito a rendere possibile questa iniziativa, sottolineando l’importanza della cultura come strumento di coesione sociale. I biglietti sono disponibili al prezzo di 22 € per l’intero e 18 € per il ridotto, con la biglietteria aperta un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.