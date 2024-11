Scopri il programma della rassegna teatrale a San Donato Milanese con grandi nomi.

Un nuovo inizio per il teatro Troisi

Il Teatro Troisi di San Donato Milanese si prepara a riaprire le sue porte al pubblico con una rassegna teatrale che promette di essere entusiasmante. Dopo un periodo di inattività forzata, il direttore della programmazione culturale, Domenico Dinoia, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha messo a punto un calendario di eventi che si svolgeranno durante la stagione 2024/2025. Questa iniziativa rappresenta non solo un ritorno alla normalità, ma anche un’opportunità per riscoprire il valore del teatro come forma d’arte e intrattenimento.

Il programma degli spettacoli

La rassegna prenderà il via giovedì sera alle ore 21 con lo spettacolo “Age pride”, un’opera che affronta in modo ironico il complesso rapporto con l’età che avanza. Protagonista sul palco sarà Alessandra Faiella, che con la sua performance promette di coinvolgere il pubblico in una riflessione divertente e profonda. Il , il comico Manera aprirà il nuovo anno con “Corto circuito”, un altro spettacolo da non perdere.

Il 2025 proseguirà con eventi imperdibili come “Pigiama per sei”, in programma per l’11 febbraio, che vedrà sul palco nomi noti come Max Pisu, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio e Laura Curino. Il 14 marzo sarà la volta di “Caveman” con Maurizio Colombo, mentre il 23 maggio chiuderà la rassegna “Le prenom – Cena tra amici” della Compagnia Gank, un evento che promette di essere un’esperienza teatrale unica.

Un invito alla partecipazione

Questa rassegna teatrale non è solo un’opportunità per assistere a spettacoli di alta qualità, ma anche un invito a ritrovarsi e condividere momenti di cultura e divertimento. Il teatro ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella comunità, e il Troisi si propone di essere un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’arte scenica. Con un programma variegato e accessibile a tutte le età, il teatro si prepara a diventare un luogo di incontro e svago.

Non perdere l’occasione di vivere queste esperienze uniche. Segna sul tuo calendario le date degli spettacoli e preparati a lasciarti coinvolgere dalla magia del teatro al Troisi!