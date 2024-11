Il teatro italiano celebra le sue eccellenze con le candidature per i Premi Ubu 2024.

Il prestigio dei Premi Ubu

I Premi Ubu, considerati gli ‘Oscar’ del teatro italiano, sono un riconoscimento fondamentale per la scena teatrale del paese. Fondati nel 1977 dal critico Franco Quadri, questi premi celebrano le migliori produzioni, regie e interpretazioni del panorama teatrale. Ogni anno, le nomination attirano l’attenzione di appassionati e professionisti del settore, e il 2024 non fa eccezione. Quest’anno, Scarti Centro di Produzione, con sede alla Spezia e a Sarzana, si distingue con ben sette candidature, un risultato che sottolinea l’importanza e la qualità del lavoro svolto.

Le candidature di Scarti Centro di Produzione

Tra le nomination più significative, spicca quella per ‘La Ferocia’, uno spettacolo di Vicoquartomazzini tratto dal romanzo di Nicola Lagioia. Questo lavoro ha riscosso un notevole successo nei teatri italiani e ha ricevuto sei candidature, tra cui Miglior spettacolo dell’anno, Miglior regia, Miglior attrice e Miglior attore. La produzione è frutto di una collaborazione tra diverse istituzioni teatrali, tra cui il Teatro Nazionale di Genova e il Romaeuropa Festival, dimostrando come il lavoro di squadra possa portare a risultati straordinari.

Il valore della nuova drammaturgia

Un’altra candidatura di rilievo è quella per il Miglior Nuovo testo italiano, riservata allo spettacolo ‘Bidibibodibiboo’ di Francesco Alberici. Questo lavoro, presentato in prima nazionale al Dialma, rappresenta un esempio di come la nuova drammaturgia stia emergendo nel panorama teatrale contemporaneo. Scarti Centro di Produzione, in qualità di produttore esecutivo, ha investito nella crescita di questi progetti, dimostrando un forte impegno verso le nuove generazioni di artisti e la valorizzazione del territorio.

Un riconoscimento per il territorio e la comunità

Andrea Cerri, presidente di Scarti, ha espresso la sua soddisfazione per le nomination, sottolineando l’importanza di questi riconoscimenti per il territorio e per gli artisti coinvolti. La scelta di investire nella programmazione e nella formazione di giovani talenti è un segno di fiducia nel futuro del teatro. Con le candidature ai Premi Ubu, Scarti non solo celebra il proprio lavoro, ma anche quello di una comunità di artisti e tecnici che hanno contribuito a creare un ambiente fertile per la cultura.

La cerimonia di premiazione

I Premi Ubu verranno assegnati il 16 dicembre all’Arena del Sole di Bologna, un evento che promette di essere un momento di grande celebrazione per il teatro italiano. Le nomination di Scarti Centro di Produzione sono un chiaro segnale di come il teatro continui a evolversi e a sorprendere, portando in scena storie e talenti che meritano di essere riconosciuti e celebrati.