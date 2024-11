Due serate indimenticabili per ricordare il grande ballerino russo scomparso

Un tributo alla danza e alla memoria

Il Gala Les Ètoiles, in programma il 29 e 30 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, si preannuncia come un evento straordinario dedicato alla memoria di Vladimir Shklyarov, uno dei più grandi ballerini del nostro tempo. Shklyarov, Principal Dancer del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della danza, e questo gala rappresenta un’opportunità unica per celebrare il suo talento e la sua passione.

Artisti di fama internazionale sul palco

Il direttore artistico Daniele Cipriani ha annunciato una line-up eccezionale di artisti che si esibiranno in onore di Shklyarov. Tra i nomi di spicco ci sono Eleonora Abbagnato, Jacopo Tissi, Olga Smirnova e Daniil Simkin, solo per citarne alcuni. Questi danzatori, provenienti dai più prestigiosi teatri di tutto il mondo, porteranno sul palco una selezione dei migliori momenti dei Gala Les Ètoiles, offrendo al pubblico uno spettacolo indimenticabile.

Un programma ricco di novità e classici

Il programma del gala non si limita a riproporre i classici della danza, ma include anche creazioni originali. Tra le novità, un pezzo firmato dalla coreografa italiana Vittoria Girelli, che sarà presentato in prima nazionale. Inoltre, il gala vedrà l’esibizione di Catherine Hurlin e Sergio Bernal in diverse interpretazioni de La Morte del Cigno, un omaggio alla bellezza e alla fragilità della danza. Cipriani ha sottolineato l’importanza di onorare la memoria di Shklyarov attraverso la danza, creando un legame tra passato e presente.

Un evento da non perdere

Il Gala Les Ètoiles non è solo un tributo a un grande artista, ma anche un’opportunità per il pubblico di immergersi nella bellezza della danza. Con una varietà di stili e performance, questo evento promette di essere un’esperienza emozionante e coinvolgente. Gli appassionati di danza e non solo sono invitati a partecipare a queste serate speciali, dove il talento e la passione si uniranno per celebrare la vita e l’eredità di Vladimir Shklyarov.