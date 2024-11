Un viaggio emozionante nel capolavoro di Eduardo De Filippo, reinterpretato con passione.

Un grande classico del teatro italiano

Dal 26 novembre all’8 dicembre, il Teatro Manzoni di Milano ospita una delle opere più celebri di Eduardo De Filippo: Natale in casa Cupiello. Questa commedia, che ha segnato la storia del teatro italiano, viene reinterpretata dal maestro della comicità campana contemporanea, Vincenzo Salemme. Con una produzione che coinvolge oltre 40 persone, Salemme ha saputo modernizzare il testo originale, mantenendo intatta la sua essenza e il suo profondo significato culturale.

La modernizzazione di un capolavoro

Salemme ha dichiarato di aver affrontato la sfida di portare in scena un’opera così fondamentale con grande entusiasmo. La sua intenzione è stata quella di “respirare” le parole di Eduardo, riscoprendo una civiltà culturale che, a suo avviso, si sta affievolendo. La commedia, che racconta le dinamiche familiari e le tradizioni natalizie, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha dimostrato di apprezzare questa nuova versione, frutto di un lavoro meticoloso e appassionato.

Un legame speciale con Eduardo De Filippo

Vincenzo Salemme non è solo un regista e attore, ma anche un grande ammiratore di Eduardo De Filippo. La sua carriera è stata influenzata profondamente dall’incontro con il maestro nel 1977, un momento che ha segnato l’inizio del suo percorso nel mondo del teatro. Salemme ha avuto l’opportunità di lavorare con Eduardo nei suoi ultimi anni di attività, e questo legame personale rende la sua interpretazione di Natale in casa Cupiello ancora più significativa. La nostalgia per i Natali passati e il desiderio di rivivere quelle emozioni lo hanno spinto a mettere in scena questo capolavoro, con un amore incondizionato per le sue origini e per la tradizione teatrale italiana.

Dettagli dello spettacolo e informazioni sui biglietti

Lo spettacolo si svolgerà al Teatro Manzoni di Milano, con biglietti disponibili a partire da € 18,50 per i giovani sotto i 26 anni. La scaletta dei prezzi varia a seconda del giorno della settimana, con opzioni che vanno da € 26,50 a € 46,00. Questa è un’opportunità imperdibile per assistere a una delle opere più amate del repertorio teatrale italiano, reinterpretata con freschezza e passione da un grande artista del nostro tempo.