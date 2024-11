Un'esperienza unica tra musica e arte al Teatro Dal Verme di Milano.

Un evento imperdibile per gli amanti della musica

Dal 28 novembre al 18 dicembre, il Teatro Dal Verme di Milano ospiterà la residency invernale di Ludovico Einaudi, un evento che promette di incantare il pubblico con 17 concerti tutti sold out. Questo tour rappresenta un momento cruciale per il compositore, che introduce il suo nuovo album Summer Portraits, in uscita per Decca e distribuito in Italia da Universal. La musica di Einaudi è conosciuta per la sua capacità di evocare emozioni profonde e di trasportare gli ascoltatori in un viaggio sonoro unico.

To the Lighthouse: un’installazione immersiva

In occasione di questi concerti, Einaudi ha creato un’installazione artistica intitolata To the Lighthouse, ispirata all’omonimo romanzo di Virginia Woolf. Questa installazione offre al pubblico un’opportunità unica di immergersi nella dimensione intima e suggestiva della sua musica. Al centro dell’opera si trova un faro, simbolo di una meta desiderata ma irraggiungibile, che rappresenta la continua ricerca artistica e il desiderio di esprimere emozioni profonde. Einaudi stesso ha descritto questa installazione come una metafora della creazione artistica, un viaggio verso una promessa splendente che sembra sempre vicina ma mai completamente raggiungibile.

Un ensemble di talenti sul palco

Durante i concerti, Einaudi sarà accompagnato da un ensemble di musicisti di talento, tra cui Federico Mecozzi al violino, Redi Hasa al violoncello, Francesco Arcuri alle percussioni, Alberto Fabris al basso, Gianluca Mancini alle tastiere, Rocco Nigro alla fisarmonica e l’Ensemble d’archi Rimini Classica. Questa combinazione di artisti promette di creare un’atmosfera magica e coinvolgente, in grado di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale attraverso le note e le melodie di Einaudi.