Scopri la storia di Gianni Rodari, maestro e scrittore, in un'opera teatrale coinvolgente.

Un viaggio nella vita di Gianni Rodari

Il 30 novembre, l’Auditorium Paccagnini di Castano Primo ospiterà la prima dello spettacolo teatrale “Io, il Favoloso Gianni – La vera storia della mia prima vita da Maestro Straordinario”. Questo evento, scritto da Alessandro Colombo con la consulenza di Sara Hamcho, promette di portare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso gli anni giovanili di Gianni Rodari, un’icona della letteratura per l’infanzia italiana.

Un’opera che unisce teatro e poesia

Lo spettacolo si basa su un libro che Colombo ha scritto ispirato dal Registro di Classe del 1942/43, ritrovato nella scuola di Uboldo dove Rodari insegnava. Attraverso una narrazione che intreccia filastrocche, poesie e favole, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire l’evoluzione del pensiero di Rodari, dal cattolicesimo all’antifascismo, fino al comunismo. Questi temi, affrontati con delicatezza e profondità, rendono l’opera non solo un tributo a Rodari, ma anche una riflessione sulla società italiana del tempo.

Un cast giovane e talentuoso

Alessandro Colombo interpreta il giovane Rodari, affiancato da Silvia Chiaravalle, che darà vita a alcune delle più belle poesie di Rodari. La giovane cantante Giulia Boretti arricchirà lo spettacolo con brani musicali ispirati alle opere del maestro, accompagnata da Flavio Milan alla chitarra. La regia audio e luci, curata da Graziano Dalla Valle, contribuirà a creare un’atmosfera magica e coinvolgente, trasportando il pubblico nel mondo fantastico di Rodari.

Un racconto che attraversa l’Italia

La storia di Gianni Rodari si snoda attraverso luoghi significativi, dal lago d’Orta al lago di Varese, fino alla provincia di Milano. Questo percorso non è solo geografico, ma anche emotivo, poiché racconta le esperienze formative di un giovane che ha saputo trasformare le difficoltà in creatività. Lo spettacolo offre un’opportunità unica di riflessione sulla figura di Rodari e sul suo impatto sulla letteratura per bambini, rendendo omaggio a un maestro che ha saputo parlare al cuore di generazioni.