La Compagnia del Molo di Viareggio presenta una commedia unica e coinvolgente.

Un evento imperdibile al Teatro di Vinci

Il Teatro di Vinci si prepara a ospitare un evento straordinario con la dodicesima edizione del concorso “Teatro di Quarconia”. Questa manifestazione, dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, rappresenta un’importante occasione per gli artisti emergenti di esibirsi e farsi conoscere dal grande pubblico. Stasera, alle ore 21, la Compagnia del Molo di Viareggio porterà in scena la commedia “Piume – Alla ricerca del passaggio per l’infinito”, un’opera che promette di affascinare e divertire gli spettatori.

Una trama avvincente e surreale

La commedia, scritta dall’autore televisivo Francesco Freyrie in collaborazione con Andrea Brambilla, noto per il suo personaggio Zuzzurro, è diretta da Paolo Bonanni. La storia ruota attorno a Cesare Tortoni, un incartatore di caramelle allergico alle piume, che eredita un appartamento dal nonno, un famoso imbalsamatore. Questo appartamento nasconde un misterioso pozzo segreto, considerato un passaggio verso l’aldilà. Tuttavia, Cesare, un uomo triste e disilluso dalla vita, decide di ignorare le leggende e trasforma il pozzo in una doccia.

Un incontro inaspettato che cambia tutto

La vita di Cesare, trascorsa in solitudine dopo la tragica scomparsa della moglie Eva, subisce una svolta inaspettata quando decide di affittare la mansarda. Un giorno, un misterioso individuo si presenta per vedere l’appartamento, portando con sé un turbinio di eventi che stravolgeranno la vita monotona di Cesare. La commedia esplora temi di solitudine, speranza e la ricerca di connessioni umane, il tutto con un tocco di umorismo e surrealismo.

Non perdere l’occasione di assistere a questo spettacolo unico, che promette di intrattenere e far riflettere. La Compagnia del Molo di Viareggio è pronta a regalare al pubblico un’esperienza teatrale indimenticabile, ricca di emozioni e colpi di scena.