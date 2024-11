Scopri il nuovo spettacolo di Linus, un viaggio tra musica e aneddoti personali.

Un tour che attraversa l’Italia

Linus, uno dei volti più amati della radio italiana, sta per intraprendere un nuovo entusiasmante viaggio con il suo spettacolo “Radio Linetti Live in Tour”. Dopo il successo delle sue date sold out al Teatro Alcione di Milano, il noto speaker di Radio Deejay si prepara a portare la sua magia in 11 città italiane a partire da gennaio. Tra queste, il Teatro Galli di Rimini accoglierà Linus il 21 febbraio, promettendo una serata indimenticabile.

Un one man show coinvolgente

Questo spettacolo non è solo un concerto, ma un vero e proprio racconto intimo che dura quasi due ore. Linus si racconta a cuore aperto, mescolando musica, curiosità e aneddoti personali. Ogni performance è un’opportunità per il pubblico di immergersi nella vita di uno dei protagonisti della cultura contemporanea, ascoltando storie che spaziano dal suo esordio in radio nel 1976 fino ai giorni nostri. La musica, che ha sempre accompagnato la sua vita, gioca un ruolo fondamentale in questo racconto, rendendo ogni serata unica e speciale.

Un’atmosfera intima e familiare

Il format dello spettacolo è pensato per essere accessibile a tutti, rendendolo un evento adatto a tutta la famiglia. Con un allestimento minimale, composto da un leggio, un microfono e un muro di vinili, Linus crea un’atmosfera intima che invita il pubblico a riflettere e a emozionarsi. La sua capacità di connettersi con le persone è ciò che rende ogni show così speciale. Come afferma lui stesso, “la storia di Radio Linetti è un sasso gettato nello stagno della musica”, e ogni serata rappresenta un cerchio che si allarga, coinvolgendo tutti in un’esperienza condivisa.