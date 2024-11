Concerto di solidarietà al Teatro alla Scala di Milano

Un tributo a Puccini e un sostegno a Casa Sollievo Bimbi di VIDAS

Un evento straordinario per celebrare Puccini

Il Teatro alla Scala di Milano si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere, un concerto che non solo celebra la musica di Giacomo Puccini, ma si impegna anche a sostenere una causa sociale di grande importanza. Lunedì, alle ore 20, i Virtuosi del Teatro alla Scala si esibiranno in un concerto speciale in onore del compositore lucchese, nel centenario della sua scomparsa. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica e per chi desidera contribuire a una nobile causa.

Musica e solidarietà: un connubio perfetto

Il concerto non sarà solo un tributo all’arte, ma anche un’importante occasione di solidarietà a favore di Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, il primo hospice pediatrico della Lombardia. Negli ultimi cinque anni, questa struttura ha assistito circa 180 bambini affetti da patologie gravissime, offrendo supporto fondamentale alle famiglie in momenti di grande difficoltà. Partecipare a questo evento significa non solo godere di un’esperienza musicale di alta qualità, ma anche contribuire a fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie.

Un programma ricco di emozioni

Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un programma che esplora la poetica e la sensibilità musicale di Puccini. I Virtuosi del Teatro alla Scala, diretti dal Maestro Massimiliano Caldi, presenteranno una selezione di brani che spaziano dal Quartetto per archi in Re maggiore ai Tre Minuetti per quartetto d’archi, fino a gioielli come Crisantemi. La soprano Mariangela Sicilia porterà sul palco la sua inconfondibile voce, capace di incantare e commuovere, eseguendo romanze iconiche come A te e Sogno d’or.

Un’opportunità da non perdere

Questo concerto rappresenta un’opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di musica classica e opera. I biglietti sono già disponibili e si prevede il tutto esaurito, vista l’importanza della causa e la qualità degli artisti coinvolti. Dunque, segnate sul vostro calendario questo appuntamento imperdibile: lunedì, ore 20, al Teatro alla Scala di Milano. Ogni partecipazione contribuirà a portare un sorriso e un po’ di sollievo a quei bambini che più ne hanno bisogno, rendendo così omaggio non solo a Puccini, ma anche alla forza della comunità.