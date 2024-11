Un evento imperdibile per celebrare Puccini e sostenere Casa Sollievo Bimbi.

Un evento speciale per Puccini

Il 18 novembre si terrà un concerto straordinario al Teatro alla Scala di Milano, un evento che non solo celebra il genio di Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa, ma rappresenta anche un’importante occasione di solidarietà. L’iniziativa è a favore di VIDAS, un’organizzazione che offre supporto a famiglie con bambini affetti da malattie inguaribili.

Protagonisti della serata

La serata vedrà esibirsi i Virtuosi del Teatro alla Scala, un ensemble composto da talentuosi musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala. Sotto la direzione del Maestro Massimiliano Caldi, il concerto presenterà un ricco programma che include una selezione di brani da camera di Puccini, come il Quartetto per archi in Re maggiore e le celebri romanze per voce e pianoforte.

Un sostegno concreto per i bambini

Il concerto non è solo un tributo alla musica, ma anche un’opportunità per sostenere Casa Sollievo Bimbi, una struttura inaugurata da VIDAS nel 2019, dedicata all’accoglienza di bambini con patologie gravissime. Situata in via Ojetti 66, Casa Sollievo Bimbi offre un ambiente sicuro e accogliente, con mini appartamenti e spazi comuni per attività ludiche. Grazie a un’équipe multidisciplinare e al supporto dei volontari, la struttura ha assistito circa 180 bambini e ha garantito oltre 168 percorsi di assistenza domiciliare pediatrica.

Come partecipare

I biglietti per il concerto sono disponibili a partire da 15 euro fino a 260 euro (esclusi diritti di prevendita). Gli spettatori hanno anche la possibilità di effettuare una donazione aggiuntiva al momento dell’acquisto del biglietto, contribuendo così alle attività di VIDAS. Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito aragorn.vivaticket.it o contattare la biglietteria via email.