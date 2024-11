Un viaggio emozionante tra musica e racconti personali con Linus nei teatri italiani.

Un tour imperdibile nei teatri italiani

Nel 2025, Linus, il noto direttore artistico di Radio Deejay, porterà il suo spettacolo Radio Linetti Live in un tour che toccherà undici città italiane. Dopo il successo delle nove date sold out al Teatro Alcione di Milano nella primavera del 2024, il pubblico avrà l’opportunità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente. Il tour avrà inizio a Varese il 12 gennaio e si concluderà a Milano il 10 marzo, promettendo serate indimenticabili all’insegna della musica e delle emozioni.

Un viaggio tra musica e aneddoti

Durante lo spettacolo, Linus si racconterà a cuore aperto, condividendo con il pubblico aneddoti sorprendenti e ricordi personali che hanno segnato la sua carriera. Con un formato intimo e diretto, il conduttore del programma radiofonico più ascoltato d’Italia, Deejay chiama Italia, offrirà uno spazio di riflessione e divertimento per tutta la famiglia. La musica, che ha sempre accompagnato la sua vita, sarà il filo conduttore di questo racconto, rendendo ogni serata un’esperienza unica.

Dettagli e prevendite

I biglietti per Radio Linetti Live sono già disponibili in prevendita su Ticketone e presso le biglietterie dei teatri coinvolti. Le date del tour includono importanti città come Parma, Firenze, Genova, Torino, Verona, Rimini, Bologna e Treviso. Ogni spettacolo avrà una durata di quasi due ore, durante le quali il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera magica, caratterizzata da un leggio, un microfono e un muro di vinili, simboli della passione di Linus per la musica.

Non perdere l’occasione di assistere a questo straordinario evento che celebra la musica e la cultura italiana. Preparati a vivere un’esperienza che unisce generazioni e che promette di emozionare e divertire.