Un evento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura contemporanea

Un evento unico al Teatro Akropolis

Il Teatro Akropolis si prepara ad accogliere un evento straordinario il 16 novembre, con la prima assoluta di La parte maledetta, un’opera che esplora la complessità e il paradosso della creazione artistica attraverso la figura controversa di Carmelo Bene. Questo spettacolo non è solo un tributo a un grande maestro del teatro, ma anche un’opportunità per riflettere sul conflitto tra arte e sistema culturale.

Il paradosso della creazione artistica

Carmelo Bene, una delle figure più influenti del Novecento teatrale, ha sempre messo in discussione i limiti della rappresentazione. La sua parte maledetta si concentra sull’inevitabile incompiutezza dell’opera, un tema che risuona profondamente nel mondo del teatro, del cinema, della musica e della poesia. Attraverso le parole di Bene, il film che accompagna l’evento si addentra nel concetto di irrappresentabilità, affrontando questioni filosofiche ispirate da pensatori come Schopenhauer e Nietzsche.

Una giornata di studi per approfondire il tema

In concomitanza con la prima, si svolgerà una giornata di studi dedicata alla rappresentazione e alla sua crisi. Esperti come Marco De Marinis e Enrico Pitozzi discuteranno argomenti cruciali come la trasfigurazione del corpo, il linguaggio e il rapporto tra cultura e arte. Questo incontro rappresenta un’opportunità per approfondire le dinamiche che governano il teatro contemporaneo e il suo legame con la performatività.

Mostra fotografica e archivio digitale

Fino al 24 novembre, il pubblico potrà visitare la mostra fotografica Teatro Akropolis: Testimonianze ricerca azioni di Lorenzo Crovetto, che offre uno sguardo visivo sulle pratiche artistiche contemporanee. Inoltre, l’archivio digitale Heliopolis curato da Luca Donatiello e Simone Dragone sarà presentato, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale del Teatro Akropolis.

Informazioni pratiche per il pubblico

I biglietti per l’evento sono disponibili online e presso la biglietteria del teatro. I prezzi variano da 5 a 15 euro, con riduzioni per studenti e anziani. È consigliabile prenotare in anticipo, vista l’attesa per questo evento di grande richiamo. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Teatro Akropolis.