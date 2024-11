Scopri come i vigili del fuoco si intrecciano con la storia dell'arte in un evento unico a Milano.

Un evento straordinario al Teatro Dal Verme

Il Teatro Dal Verme di Milano si prepara ad ospitare un evento unico, intitolato “Un’ ardente pazienza. Il corpo dell’uomo tra terra, acqua, aria e fuoco”. Questo reading teatrale, che avrà luogo il 18 novembre alle 20.30, è organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Milano e patrocinato dall’assessorato alla cultura del comune di Milano. La serata sarà condotta dalla giornalista Camilla Manconi e vedrà la partecipazione dell’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory, che presenterà otto monologhi accompagnati dalla Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Un racconto che attraversa la storia

Massimiliano Finazzer Flory guiderà il pubblico in un viaggio immaginario attraverso la storia dell’umanità, evidenziando il ruolo salvifico dei vigili del fuoco. Utilizzando proiezioni di opere d’arte rappresentative di eventi storici significativi, l’attore intende mostrare come la storia possa essere interpretata attraverso diverse lenti. “La Storia si fa anche con i se e con i ma…”, afferma Finazzer Flory, sottolineando l’importanza della narrazione e del giudizio nella comprensione del passato.

Un legame tra arte e intervento

Il drammaturgo, originario di Gorizia ma milanese d’adozione, invita a riflettere sul ruolo dei vigili del fuoco nella storia dell’arte. “Perché non pensare ai Vigili del Fuoco dentro la storia dell’arte?”, si chiede, proponendo un’analisi profonda e sorprendente. Durante la serata, sono attese diverse personalità del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale, nonché i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, tra cui il Capo del Corpo Nazionale Carlo Dall’Oppio.

Un’esperienza culturale completa

In aggiunta alla rappresentazione teatrale, nel foyer del Teatro Dal Verme saranno esposte alcune opere della collezione itinerante “Vigiliinarte” 2024. Questa esposizione mira a celebrare l’arte e il coraggio dei vigili del fuoco, creando un ponte tra cultura e intervento. L’evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare come la storia e l’arte possano intersecarsi, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e riflessiva.