Un evento unico che celebra il talento delle compagnie teatrali amatoriali in Lombardia.

Un evento innovativo per il teatro amatoriale

Il primo Festival del Teatro amatoriale della Lombardia si svolgerà a Nova Milanese, un’iniziativa che promette di portare nuova vita e visibilità alle compagnie teatrali locali. Organizzato dal Teatro Magico con il patrocinio dell’amministrazione comunale, questo festival rappresenta un’opportunità unica per gli artisti amatoriali di mettersi in gioco e confrontarsi con altri talenti del territorio. L’evento si svolgerà da giovedì a domenica, con uno spettacolo al giorno, culminando con l’annuncio del vincitore da parte di una giuria tecnica.

Un palcoscenico per tutti

Rino Cacciola, direttore artistico del festival, ha sottolineato l’importanza di questo evento: “L’idea è quella di dare la possibilità alle compagnie amatoriali del territorio di avere un confronto e un riscontro. Incontrarsi per capire che non si è soli ed essere incoraggiati a continuare”. Questo festival non è solo un concorso, ma un momento di condivisione e crescita per tutti i partecipanti. Il bando, aperto a fine giugno e chiuso a fine agosto, ha visto la partecipazione di ben 46 compagnie provenienti da nove province, con Milano in testa, seguita da Monza e Brianza.

Un programma ricco di spettacoli

Il festival avrà inizio con la compagnia “I derivati complessi” di Milano, che presenterà “Il senso della vita”. Venerdì 15 novembre, il palco sarà occupato dal Laboratorio delle idee di Varese con “Io, te..o lui”. Sabato sarà la volta di “Il filo magico” della compagnia Fomefilò di Paolo Scottini, proveniente dalla provincia di Trento. Infine, domenica 17, si chiuderà con “Le bugie con le gambe lunghe” di Eduardo De Filippo, proposta dalla compagnia Il Prologo di Milano. Ogni spettacolo rappresenta un’opportunità per il pubblico di scoprire nuovi talenti e per le compagnie di farsi conoscere.