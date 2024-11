Un mese ricco di emozioni e talenti al Teatro Manzoni e non solo.

Un novembre ricco di spettacoli a Milano

Milano si prepara a un novembre straordinario, con un calendario di eventi teatrali che promette di incantare il pubblico. I teatri della città, tra cui il prestigioso Teatro Manzoni, offrono una selezione di spettacoli che spaziano dalla danza al dramma, coinvolgendo artisti di fama nazionale e internazionale. Questo mese, gli amanti del teatro possono aspettarsi performance che non solo intrattengono, ma che stimolano anche riflessioni profonde.

Il balletto alla Scala: un viaggio tra i grandi maestri

Al Teatro alla Scala, il balletto “Trittico Balenchine/Robbins” è il fulcro dell’attenzione. Fino al 20 novembre, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a opere iconiche di George Balanchine e Jerome Robbins. La coreografia di Balanchine, “Theme and Variations”, si presenta in una nuova veste, grazie alla visione creativa di Luisa Spinatelli. Inoltre, il debutto alla Scala di due balletti di Robbins, “Dances at a Gathering” e “The Concert”, promette di regalare momenti di pura bellezza e ironia, esplorando le sfumature della danza e delle relazioni umane.

Teatro Piccolo: poesia e narrazione

Il Piccolo Teatro non è da meno, con eventi come “Il Risveglio”, in scena dal 19 al 24 novembre. Pippo Delbono utilizza la poesia e il racconto per ampliare la nostra percezione della realtà che ci circonda. Inoltre, “Il giardino dei ciliegi”, fino al 17 novembre, rappresenta un altro tassello del Progetto Cechov di Leonardo Lidi, che continua a esplorare il genio di Anton Čechov attraverso una narrazione intensa e coinvolgente.

I ragazzi irresistibili: un classico rivisitato

Infine, al Teatro Manzoni, “I ragazzi irresistibili” con Umberto Orsini e Franco Branciaroli è un must per gli appassionati di teatro. Fino al 17 novembre, questo spettacolo riporta in vita un testo che ha saputo conquistare il pubblico nel corso degli anni. La combinazione di talento e esperienza dei due attori rende questa produzione un’esperienza imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo del teatro contemporaneo.

In sintesi, novembre a Milano è un mese da non perdere per gli amanti del teatro. Con una varietà di spettacoli che spaziano dalla danza alla drammaturgia, la città offre un palcoscenico vibrante e ricco di emozioni. Non resta che scegliere gli eventi da non perdere e lasciarsi trasportare dalla magia del teatro.