Spettacoli teatrali a Milano per bambini: la programmazione per il 2023

Andare a teatro è un’attività educativa e divertente da far vivere e conoscere ai più piccoli. Per il 2023 è stata già stilata una programmazione di tutti gli spettacoli riservati ai bambini che potranno guardarli in diversi teatri della città di Milano. Quali sono?Quando?

Spettacoli teatrali a Milano per bambini: i titoli e il calendario

“Un teatro da favola” -Teatro Manzoni

22 Ottobre 2022 – 15 Aprile 2023

Orario: 15:30 – 17:30

La Casa delle Storie-Teatro Manzoni

5 Novembre 2022 – 18 Marzo 2023

Orario: 17:00 – 19:00

FantaWeekend 2023 al Teatro Carcano di Milano

29 Gennaio 2023 – 12 Marzo 2023

Orario: 11:00 – 17:00

Il CircoTeatro Ambrosiano al Teatro Gerolamo di Milano

16 Febbraio 2023 – 19 Febbraio 2023

Orario: 20:00 – 22:30

“Me contro Te” al Mediolanum Forum

25 Febbraio 2023 – 26 Febbraio 2023

Orario: 20:30 – 22:30

Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia-Teatro degli Arcimboldi

12 Marzo 2023 – 19 Marzo 2023

Orario: 14:30 – 16:00

Miraculous – The Musical Show- Teatro degli Arcimboldi

25 Marzo 2023 – 26 Marzo 2023

Orario: 11:00 – 13:00

Charlotte M a Milano con il “Live Tour 2023”-Teatro dal Verme

2 Aprile 2023

Orario: 16:30 – 22:30

Il Gruffalò-Teatro Repower

16 Aprile 2023

Orario: 16:00 – 18:00

“Il Principe Ranocchio” -Teatro Repower

30 Aprile 2023

Orario: 15:00 – 16:30

“Mortina – Il Musical” -Teatro Repower

7 Maggio 2023

Orario: 16:00 – 18:00