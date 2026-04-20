Ottime prove per Skill Canegrate al campionato di serie D a Albiate

Le squadre di Skill Canegrate hanno conquistato risultati significativi ad Albiate nel campionato di serie D del settore Silver, con podi, piazzamenti di qualità e coppie che si sono distinte

L’impegno delle ginnaste della Skill Canegrate è stato protagonista nella recente tappa del Campionato di serie D del settore Silver di Ginnastica ritmica disputata ad Albiate, in provincia di Monza e Brianza. Le formazioni della società hanno gareggiato con determinazione: non sono mancate piccole sbavature, ma nel complesso le prestazioni hanno evidenziato crescita tecnica e compattezza di squadra.

Questo resoconto sintetizza i risultati per categoria, mettendo in luce i podi, i piazzamenti e le singole esibizioni che hanno fatto la differenza.

Più che una semplice classifica, l’evento è stato un banco di prova per le atlete al debutto in alcune categorie e per le coppie impegnate nelle sequenze. La giornata ha offerto spunti interessanti sul lavoro svolto negli allenamenti e sulle scelte coreografiche adottate per valorizzare le doti individuali e di gruppo. Nel testo che segue vengono ricostruiti i risultati principali e alcuni dettagli tecnici, con particolare attenzione ai nomi delle ginnaste che hanno contribuito ai piazzamenti della società.

Categoria LB Allieve: concretezza e un podio meritatissimo

Nella categoria LB Allieve la formazione composta da Emma Sidoti, Giorgia Borroni, Zoe Mingardo e Maya Tamagni ha ottenuto un brillante terzo posto, frutto di un esercizio coinvolgente che ha convinto la giuria per ritmo ed esecuzione. In aggiunta, la coppia al cerchio formata da Emma e Giorgia ha conquistato anch’essa la terza posizione, dimostrando ottima intesa nell’alternanza degli attrezzi. Questi risultati sottolineano come la squadra sappia dosare intensità e precisione, due elementi essenziali nella ginnastica ritmica di squadra per emergere nelle competizioni di livello regionale e nazionale.

Altri piazzamenti nella stessa categoria

Sempre in LB Allieve la seconda squadra della società, composta da Giorgia Paccanelli, Greta Sardone, Nicole Muscò, Ginevra Parrella, Elisa Pucci e Rebecca De Simone, ha chiuso al 19° posto su 32 formazioni partecipanti. Pur lontano dal podio, il piazzamento indica una partecipazione numerosa e la possibilità di migliorare con l’esperienza: i margini di crescita sono evidenti e le atlete hanno raccolto spunti tecnici utili per gli allenamenti futuri.

Categoria LC Allieve: equilibrio e seconde posizioni di rilievo

Nella LC Allieve la squadra formata da Martina Mariuzzo, Vera Olgiati, Clara Sandri, Agnese Fornara, Giada Donadio, Marta Zoia e Sophie Morandi si è classificata al nono posto su 17 squadre iscritte. Un piazzamento che riflette una performance solida e costante, con esercizi tecnicamente validi ma con qualche occasione persa per guadagnare posizioni. Di particolare rilievo la coppia in successione composta da Marta alla palla e Sophie al nastro, che ha ottenuto il secondo miglior punteggio della gara, dimostrando eccellente sincronizzazione e controllo degli attrezzi in sequenza.

Dettagli tecnici e prospettive

Il secondo punteggio conseguito dalla coppia Marta e Sophie evidenzia come le scelte di composizione e le transizioni tra attrezzi stiano dando frutti. Nel contesto della preparazione agonistica, questi risultati rappresentano indicatori importanti per gli staff tecnici: lavorare sulla continuità esecutiva e sulla gestione della gara può trasformare piazzamenti come il nono in posizioni più alte nelle prossime uscite.

Le Open: giovani promettenti e buoni piazzamenti

Tra le formazioni Open spicca la squadra LC Open composta da Asia Giannella, Marta Restelli, Melissa Panetta, Eleonora Baratto e Marta Croci, che ha raggiunto un ottimo quinto posto nonostante molte atlete fossero al primo anno in questa categoria. Da segnalare che la coppia in successione con Eleonora al nastro e Marta alla palla ha ottenuto il miglior punteggio della gara, un risultato che premia coraggio e qualità tecnica.

Nella stessa categoria la seconda formazione schierata da Skill Canegrate — composta da Martina Stirparo, Ginevra Lampugnani, Gaia Conte e Giorgia Biondi — ha chiuso al 14° posto. Infine, nella LD Open la squadra formata da Carlotta Barile, Sara Usai, Melania Lauria Cortesi, Emma Parini, Noemi Liardo, Carolina Cappellotto e Rachele Monaco ha conquistato il quinto posto, consolidando così la presenza della società tra le più competitive nelle categorie giovanili e Open.

Osservazioni conclusive

Nel complesso la trasferta ad Albiate ha confermato come la Skill Canegrate stia lavorando con efficacia su tecnica, sincronia e gestione dell’esecuzione. I podi ottenuti e i piazzamenti di rilievo rappresentano non solo un risultato immediato, ma anche una base di lavoro per la programmazione futura. Per chi volesse rivedere le immagini e i momenti salienti, è disponibile una galleria fotografica con gli scatti principali che raccontano la giornata di gara e il contributo delle atlete.