Ginnastica ritmica: il Campionato AICS di Biella incorona le atlete della Gymnasium ’97

Dal 7 al 13 giugno, il Forum di Biella ha visto trionfare le atlete della Gymnasium '97 nel campionato italiano di ginnastica ritmica.

Il Forum di Biella ha ospitato un evento straordinario dal 7 al 13 giugno 2025: il Campionato Italiano AICS di ginnastica ritmica. Un palcoscenico di sogni e sudore, dove oltre 3.000 atleti da tutta Italia si sono sfidati in una competizione ricca di emozioni e spettacolo. La tensione nell’aria era palpabile, i cuori battevano forte, e le performance delle ginnaste hanno lasciato tutti senza fiato.

Un palcoscenico di talento e passione

La competizione ha visto il trionfo della ASD Gymnasium ‘97 di Bollate, una squadra che si è distinta per grinta e preparazione. Da cinque anni presente a questo prestigioso evento, ha portato a casa una pioggia di medaglie, testimoniando il duro lavoro e la passione che ogni atleta mette in campo. Ogni premiazione è diventata un momento magico, grazie anche all’Infinity Dance Project (IDP) che ha animato le cerimonie con la sua arte, trasformando ogni attesa in un attimo di pura emozione.

Le stelle della Gymnasium ‘97

Giulia Catania ha aperto le danze nella categoria PLUS J1, brillando con un argento alle clavette. Ma il vero trionfo è arrivato il quarto giorno, quando Gaia Lo Presti ha incantato il pubblico con un esercizio che ha trasmetteva passione e intensità, conquistando un oro alla palla e un argento al cerchio. Con una performance sulle note della Carmen di Bizet, Sara Di Benedetto ha portato a casa un oro al nastro e un argento alla palla, nonostante qualche imperfezione. La competizione ha visto un’ulteriore dimostrazione di talento con Tagnani Aurora, che ha dominato la pedana, conquistando due ori: uno al cerchio e uno alle clavette, eseguendo una travolgente musica anni ‘80.

Momenti indimenticabili

Ginevra Fedele, per gli amici Gin Gin, ha stupito con un oro alla palla e un argento al corpo libero, mentre Rebecca Gamba ha dimostrato forza e tecnica, conquistando un secondo posto al cerchio. Arianna Pirovano ha ipnotizzato il pubblico con un esercizio alla palla, vincendo un oro, mentre Angelica Vetrugno ha ottenuto un bellissimo argento alla palla. Mercoledì 11 giugno, Greta Impagnatiello ha sorpreso tutti, vincendo l’oro nazionale al corpo libero, con una musica di Adriano Celentano che ha fatto vibrare le emozioni di tutti i presenti.

La chiusura del campionato

Le ginnaste del settore Silver 3 – categoria LB1 hanno chiuso il campionato in bellezza. Lara Lombardi ha rubato la scena con due ori, uno a fune e uno al cerchio, mentre Dardano Matilde ha incantato con le clavette, vincendo un oro e un argento al cerchio. Guaglianone Maya e Castello Giorgia hanno completato il quadro con medaglie preziose, arricchendo il bottino della squadra.

Uno staff impeccabile

La direttrice tecnica Veronica Porro si è detta soddisfatta dell’ottimo lavoro svolto, consapevole che la strada intrapresa è quella giusta. Un campionato indimenticabile, dove la ginnastica ritmica ha regalato brividi e magia, celebrando l’impegno e la passione delle atlete e dello staff. Questo evento ha dimostrato che quando il talento incontra la determinazione, i risultati non tardano ad arrivare. Quali saranno i prossimi traguardi per queste giovani promesse della ginnastica?