Lumezzane in rimonta: Filigheddu su Troise, i derby e la corsa playoff

Il portiere del Lumezzane riflette sulla risalita dopo un inizio complicato, sul rapporto con il mister Troise e sul peso emotivo dei derby e della situazione della Ternana

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Filigheddu ha offerto una panoramica franca sul percorso del Lumezzane e sulle sensazioni suscitate dalle notizie che riguardano la Ternana. La sua reazione è stata di tristezza e solidarietà: a livello umano l’impatto sulle persone è ciò che più lo colpisce, soprattutto per i tifosi e per chi lavora quotidianamente nel mondo del calcio.

In questo primo intervento Filigheddu sottolinea come certe situazioni non debbano essere mai date per scontate e come la vicinanza tra colleghi e amici renda tutto più pesante.

Parlando della stagione del Lumezzane, il portiere non nasconde la sorpresa per la trasformazione del gruppo: dopo un avvio disastroso la squadra è riuscita a risalire e a conquistare un posto ai playoff. Filigheddu attribuisce gran parte del merito al tecnico Troise, che è entrato apportando chiarezza e semplicità negli schemi. Queste prime battute servono a centrare il tema principale dell’articolo: come un cambiamento di guida tecnica e l’atteggiamento collettivo possano ribaltare aspettative e ambizioni.

La svolta tattica e psicologica con Troise

Secondo Filigheddu, l’arrivo di Troise ha rappresentato una svolta soprattutto per la capacità dell’allenatore di comunicare idee precise senza complicare il lavoro dei giocatori. Il mister ha introdotto concetti di gioco chiari e ha puntato su accorgimenti pratici che hanno aumentato le performance del gruppo. Sul piano mentale, la sequenza di risultati positivi ha creato una dinamica virtuosa: più punti significavano più fiducia, e più fiducia ha portato a un rendimento più costante. Questo meccanismo collettivo è la chiave che ha consentito la rimonta fino ai posti validi per la post-season.

Metodo e leadership

Filigheddu mette in evidenza la concretezza del lavoro del tecnico: poche variazioni, semplicità operativa e attenzione ai dettagli. Per il portiere, la leadership di Troise si è vista nella gestione quotidiana, nella scelta dei ritmi e nella capacità di non creare confusione in uno spogliatoio già provato dall’inizio complicato. Il concetto di chiarezza metodologica ritorna come elemento fondante della ripresa del Lumezzane, che ha saputo tradurre indicazioni tecniche in risultati sul campo.

Un percorso umano: infortuni, condivisione e derby

A livello personale Filigheddu racconta una stagione importante anche per la dimensione umana: reduce da un infortunio, il portiere ha dovuto lavorare per ritrovare la forma e la continuità. Condivide il ruolo con Drago, instaurando una competizione definita sana e motivante, capace di spingere entrambi a migliorarsi. Essere di casa e indossare la maglia del Lumezzane ha aggiunto un valore affettivo alla stagione, trasformando ogni partita in un momento di responsabilità verso la piazza e i tifosi.

Derby e significato territoriale

Un elemento che non è passato inosservato sono le quattro vittorie nei derby contro le altre squadre della provincia di Brescia, con il successo al Rigamonti contro il Brescia che ha rappresentato un momento emblematico. Filigheddu interpreta questi risultati come un motivo di orgoglio per la comunità: vincere i confronti locali significa affermare la propria identità sportiva e dare soddisfazione a una tifoseria che segue con passione la squadra. Il valore simbolico dei derby, per il portiere, va oltre la classifica.

Prospettive playoff e opinioni su FVS

Guardando avanti, la prossima partita contro il Lecco viene vista come una prova indicativa in vista dei playoff. Filigheddu definisce il match un possibile “antipasto” di ciò che attende la squadra: si tratta di affrontare un avversario competitivo con la giusta concentrazione, senza sottovalutazioni. Per quanto riguarda le favorite da temere nei confronti ad eliminazione diretta, il portiere cita l’Alcione Milano per la continuità di rendimento e per la solidità difensiva, elementi che possono fare la differenza negli episodi decisivi.

Infine, sul tema dell’introduzione della FVS, Filigheddu si mostra favorevole: definisce il sistema “interessante e utile” perché, sebbene non elimini completamente le proteste — parte integrante del calcio — contribuisce a limitare errori evidenti. La sua posizione è pragmatica: ogni tecnologia va valutata per l’impatto reale sul campo, ma l’esperienza fin qui suggerisce che la FVS abbia dato un supporto concreto agli arbitri, migliorando l’affidabilità delle decisioni.