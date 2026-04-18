Eurolega 2026-2026: perché Olimpia Milano e Virtus Bologna non sono ai playoff

Un riassunto delle ragioni sportive e dirigenziali dietro il mancato approdo di Olimpia Milano e Virtus Bologna alla post season europea

La Eurolega 2026-2026 si è chiusa per le due grandi rappresentanti italiane senza il traguardo della post season: l’Olimpia milano si è classificata 14a mentre la Virtus Bologna ha chiuso 17a. Questa doppia esclusione mette sotto la lente aspetti tecnici, gestionali e talvolta anche fattori esterni che hanno condizionato il cammino delle società.

Il confronto aiuta a capire dove sono nate le difficoltà e quali elementi dovranno essere rivisti per provare a tornare competitivi a livello europeo.

Nel corso dell’annata sono emerse questioni differenti per i due club: cambi di guida tecnica, problemi di continuità, infortuni e rapporti interni che hanno inciso sull’andamento. In molti casi ciò che avrebbe potuto fare la differenza è stato l’assenza di quel guizzo decisivo che trasforma una stagione ordinaria in un percorso da play-off. In questo articolo esploriamo cause, momenti-chiave e possibili evoluzioni per il futuro.

Il caso Olimpia Milano

Milano ha pagato un avvio complicato con cinque sconfitte nelle prime sette gare, uno spartiacque che ha messo immediatamente in difficoltà l’organizzazione tecnica. Dopo un parziale recupero segnato da quattro successi, il club ha deciso di cambiare guida: l’uscita di Ettore Messina il 24 novembre è stata la mossa più rilevante della stagione. L’arrivo in panchina di Peppe Poeta ha garantito una stabilizzazione temporanea e la permanenza a lungo in zona play-in, ma non è arrivato il salto qualitativo necessario per il passaggio della fase a eliminazione diretta. La matematica speranza è svanita definitivamente con la sconfitta contro Valencia del 7 aprile, che ha certificato la chiusura anticipata degli obiettivi europei di Milano.

Riflessioni tecniche su Milano

Dal punto di vista tattico, la squadra ha mostrato incoerenze nell’impostazione offensiva e difficoltà a reggere partite chiave, con alternanze di rendimento che hanno reso vana la rincorsa. L’assenza di continuità è stata aggravata da momenti di crisi già osservati nelle stagioni precedenti, come la sconfitta dolorosa contro lo Zalgiris Kaunas all’inizio della scorsa annata che aveva segnato una spirale negativa. Se si guarda al passato recente, l’ultimo accesso oltre la fase regolare risale al quarto di finale del 2026 contro l’Anadolu Efes, quando l’infortunio di Nicolò Melli in gara-2 compromise la serie; sono rimasti impressi anche episodi decisivi come il tiro di Kevin Punter nelle Final Four del 2026, prova di quanto i dettagli possano cambiare i destini.

La parabola di Virtus Bologna

Il percorso della Virtus Bologna è stato diverso nella sostanza: l’inizio promettente, con la vittoria al PalaDozza contro il Real Madrid all’esordio, ha mostrato la capacità del gruppo di mettere in difficoltà le big. Il dato degli impegni casalinghi parla chiaro: le prime sei gare interne sono terminate con altrettante vittorie, a testimonianza di una forte identità tra le mura amiche. Tuttavia, la squadra ha faticato molto alle trasferte e quando i successi fuori casa sono arrivati la continuità sul parquet di casa è venuta meno. Tra gennaio e febbraio è arrivato il crollo definitivo: una sequenza negativa alimentata anche da numerosi infortuni che hanno depotenziato la rosa.

Problemi extra-campo e la gestione tecnica

La stagione europea della Virtus è stata condizionata da tensioni interne culminate nei contrasti tra Carsen Edwards e Dusko Ivanovic, che hanno portato alla risoluzione del rapporto con l’allenatore. Al suo posto è subentrato Nenad Jakovljevic per la conclusione del torneo, con la società che ora valuta scelte per il futuro. Va inoltre segnalato che la squadra, in Europa, quest’anno non si è avvalsa di sponsor e l’uso di Olidata è rimasto limitato al solo campionato nazionale. La storia recente racconta che le V nere hanno raggiunto il play-in solo nel 2026, quando per un periodo la formazione aveva occupato la seconda posizione in classifica: segni di potenziale che però non si sono trasformati in risultati costanti.

Contesto di sistema e prospettive

Dal 2026 il panorama della Eurolega ha visto alternarsi 13 club nei playoff (esclusi i play-in), segno di una certa volatilità ma anche della forza delle grandi potenze europee. La competizione resta a 20 squadre e per le italiane la sfida è mantenere ambizioni e incisività per tornare tra le migliori sedici. Per Milano e Bologna si prospetta un periodo di rinnovamenti: sul fronte milanese circolano già indicazioni sul roster per il 2026-2027, mentre a Bologna la ricerca di stabilità dirigenziale e tecnica sarà centrale. In entrambi i casi la proprietà sembra intenzionata a conservare il posto in Eurolega e, nel caso della Virtus, a valutare anche la possibilità di ottenere una licenza A che garantisca maggiore continuità.

Conclusione

Il giudizio sulla stagione 2026-2026 per Olimpia Milano e Virtus Bologna è quindi di delusione ma non di anatema: le cause sono molteplici e spesso interconnesse. Serve una lettura franca dei limiti strutturali, una gestione più coerente dei tempi tecnico-tattici e una capacità di intervenire sul mercato e nello staff che trasformi le buone premesse in risultati concreti. Solo così le due società potranno ambire a riprendersi uno spazio importante nella post season europea.