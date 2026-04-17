Ultimo turno Eurolega: come seguire Maccabi-Virtus e Olympiacos-Olimpia Milano in tv

Segui il racconto delle ultime gare europee di Virtus e Olimpia e scopri protagonisti, canali e implicazioni di classifica

La regular season di Eurolega si conclude nella serata del 16 aprile 2026 con gli ultimi impegni che vedono protagoniste due squadre italiane: la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano. Entrambe le formazioni erano già tagliate fuori dalla corsa alla post-season, ma le gare rimangono importanti per chiudere la stagione europea con una prestazione positiva e per definire gli equilibri finali della classifica.

Le partite sono trasmesse sui canali Sky Sport con copertura live e commenti dedicati, offrendo un quadro completo di orari e telecronisti.

Il calendario mette di fronte la Virtus al Maccabi Tel Aviv, partita che parte ufficialmente alle 20:05 su Sky Sport Max con i commenti di Andrea Solaini e Matteo Soragna, mentre l’Olimpia è attesa dalla trasferta sul campo dell’Olympiacos, in diretta alle 20:15 su Sky Sport Basket con i commenti di Davide Fumagalli e Laura Macchi. Nella stessa serata è in programma anche Real Madrid–Stella Rossa alle 20:45 su Sky Sport Mix con il commento di Giovanni Poggi.

La partita della Virtus a Belgrado: come è andata

La trasferta sul campo del Maccabi — giocata idealmente a Belgrado — è stata l’ultima apparizione europea per la Virtus Bologna. I bianconeri hanno preso il controllo sin dall’avvio grazie a un avvio brillante in attacco, chiudendo i primi due quarti con un vantaggio contenuto ma solido (40-36 all’intervallo). Nel secondo tempo i protagonisti in maglia nero-bianca, come Carsen Edwards e Derrick Alston Jr., hanno mantenuto alta l’intensità, supportati dalla solidità di Saliou Niang e dall’esperienza di Daniel Hackett. La partita si è conclusa con Bologna in vantaggio, segnando una risposta positiva dopo settimane difficili.

Protagonisti e svolte decisive

La vittoria della Virtus è passata soprattutto attraverso le prestazioni dei due americani, con Edwards autore di serate offensive importanti e Alston capace di incidere sotto canestro. Anche i giovani Matteo Baiocchi e Francesco Ferrari hanno fornito minuti significativi, mentre la reazione del Maccabi, guidata da Lonnie Walker, ha rimesso in discussione la gara in alcuni momenti. Alla fine però la difesa bianconera ha saputo alzare il livello nei minuti chiave: un mix tra intensità difensiva e responsabilità in attacco ha permesso alla Virtus di concludere la propria esperienza europea con una nota positiva.

L’impegno dell’Olimpia a Pireo

L’Olimpia Milano ha affrontato l’Olympiacos, formazione in lotta per il primato della regular season. I greci cercavano la vittoria per blindare la prima posizione e respingere l’assalto del Valencia, che ha una vittoria in meno ma vanta gli scontri diretti a proprio favore. Per Milano la gara rappresentava l’ultimo esame internazionale prima di concentrarsi sui impegni nazionali: la trasferta in Grecia è stata quindi un banco di prova per valutare attributi fisici e concretezza nel confronto con una delle formazioni più solide del torneo.

Impatto sulle posizioni finali

Oltre al risultato sul campo, la serata ha avuto ricadute sulla griglia finale della Eurolega: al termine del 38° turno il Real Madrid restava al terzo posto con lo stesso record di Hapoel e Fenerbahce (23-14), mentre la Stella Rossa condivideva la settima piazza a 21-16 con Panathinaikos e Monaco. Questi numeri spiegano l’importanza anche delle ultime partite apparentemente senza obiettivi per alcune squadre, perché possono influire su accoppiamenti e morale in vista della fase successiva della stagione.

Cosa resta dopo l’ultima serata

Per le due italiane la chiusura della fase a gironi rappresenta un momento di bilancio: da una parte la Virtus che trova conforto in una vittoria per chiudere un periodo complicato, dall’altra l’Olimpia che testa il proprio valore contro una squadra al vertice. Chi segue gli sviluppi può sfruttare i servizi offerti da Sky Sport — aggiornamenti su Google Discover, canale WhatsApp e la sezione highlights SkyLightsRoom — per rivedere azioni, statistiche e interviste. Il focus ora si sposta sui campionati nazionali, ma l’analisi delle prestazioni europee rimarrà utile per programmare il prossimo ciclo di gare.