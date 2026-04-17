Risultati positivi per Perseverant ASD Legnano nei campionati GAF Silver

Perseverant ASD Legnano ottiene piazzamenti incoraggianti nei campionati GAF Silver, con buone prestazioni individuali e di squadra che fanno ben sperare per la stagione 2026

La Perseverant ASD Legnano ha proseguito la propria stagione agonistica nei campionati GAF Silver con una doppia partecipazione che ha visto impegnate sia atlete individuali sia formazioni a squadre. Le gare svoltesi in due diverse sedi hanno permesso ai tecnici di valutare il livello di preparazione delle ginnaste in vista degli appuntamenti futuri, mettendo in evidenza progressi tecnici e aspetti su cui lavorare.

In questo resoconto sono riportati i risultati principali, i nomi delle atlete e le valutazioni dello staff tecnico.

Performance individuali a Daverio

Il 28 marzo, a Daverio, la società ha schierato le individualiste nel livello LC3 Avanzato. Le protagoniste sono state le Junior2 Sofia Angelina Calestretti e la Junior1 Martina D’Anna, seguite dallo staff composto da Alice Seveso, Elisa Santangelo ed Elena Colombo. Le atlete hanno conquistato rispettivamente il 14° e il 23° posto nella classifica individuale: risultati che testimoniano sia il valore tecnico acquisito sia la necessità di consolidare alcune routine in vista delle prossime competizioni. I tecnici hanno evidenziato come il lavoro sui dettagli di esecuzione e sulla gestione della gara sia già in corso per migliorare la consistenza delle performance.

Analisi della prova

La prova individuale ha messo in luce punti di forza come la pulizia degli esercizi e la presenza scenica, insieme a margini di miglioramento su elementi specifici. Il team ha definito obiettivi mirati per ciascuna ginnasta, utilizzando sessioni tecniche dedicate e simulazioni gara per ottimizzare la preparazione. L’approccio adottato dallo staff combina esercizi di potenziamento fisico con lavoro tecnico: il tutto pensato per consolidare le routine e ridurre gli errori nelle fasi decisive.

Campionato a squadre a Paderno D’Ugano

Il 12 aprile a Paderno D’Ugano si è disputata la fase a squadre, dove la Perseverant ha presentato tre formazioni: LB3 Base, LB Base (con due compagini) e LB Avanzato. L’evento ha offerto una panoramica della profondità della rosa societaria, mettendo a confronto ginnaste in diverse fasce d’età e livello tecnico. Le classifiche finali hanno premiato l’impegno collettivo e hanno fornito indicazioni utili per la programmazione degli allenamenti futuri.

Dettagli e risultati per livello

Nel livello LB3 le Allieve Giorgia Calò, Viola Campo e Greta Mancabelli insieme alle Junior Marisa Angiulo, Elisa Codari e Ginevra Fiordi (tecnico Samanta Pauselli) hanno chiuso la prova con un 6° posto per la squadra Junior e un 12° posto per la categoria Allieve. Questi piazzamenti testimoniano una buona base tecnica e una progressione incoraggiante nel lavoro di squadra, con elementi che possono essere raffinati nelle prossime uscite.

Per il livello LB Base la società ha schierato due formazioni Allieve. La prima era composta da Giorgia Albricci, Elena Ferrentino, Camilla Petra Merlotti, Zoe Orlando e Ginevra Distefano; la seconda da Alice Cucchetti, Greta Genovese, Gioia Francesca Irlandini, Giulia Ubertini e Martina Procopio. I tecnici Noa Villa e Elisa Santangelo hanno manifestato soddisfazione per l’atteggiamento delle ragazze, sottolineando un approccio determinato e la capacità di reagire sotto pressione, fattori che lasciano prevedere sviluppi positivi nelle prossime gare.

LB Avanzato e prospettive per la stagione 2026

Nel livello LB Avanzato la formazione Allieve composta da Sofia Arienti, Sveva Chiarantano, Sofia Floriano e Tecla Garavaglia ha ottenuto il 7° posto. I tecnici Alice Seveso, Elena Colombo ed Elisa Santangelo hanno rimarcato la crescita tecnica del gruppo, che affronta il primo anno nella nuova categoria della stagione 2026 con grande solidità. L’esordio ha mostrato capacità di adattamento e una base su cui costruire esercizi più complessi e competitivi.

In chiusura, la partecipazione a Daverio e Paderno D’Ugano ha fornito alla Perseverant ASD Legnano elementi concreti per pianificare gli allenamenti e valorizzare il potenziale delle sue ginnaste. Le indicazioni tecniche raccolte dagli staff consentiranno di definire interventi mirati su esercizi, gestione emotiva e sincronizzazione di squadra, con l’obiettivo di consolidare i progressi visti e puntare a piazzamenti ancora migliori nelle prossime tappe della stagione.