Rinnovamento del sito dell’Olimpia con nuove sezioni e materiali

Scopri le novità strutturali del sito dell'Olimpia: fonti spostate nel menù, una pagina dedicata alle competizioni internazionali e tre nuovi poster nella Olimpioteca

Il sito dedicato all’Olimpia ha ricevuto interventi di riorganizzazione pensati per facilitare la consultazione e valorizzare il materiale storico. In particolare, la sezione Credits è stata ristrutturata: da essa è stata estratta la voce Fonti e collocata direttamente nel menù principale, creando uno spazio più visibile e accessibile.

Questa scelta mira a rendere immediatamente reperibili le risorse da cui derivano gli approfondimenti presenti nelle varie aree del sito.

Oltre alla riorganizzazione delle fonti, sono stati implementati ampliamenti nella Storia del Club e aggiornata l’area multimediale Olimpioteca. In Sintesi, le novità principali sono: la suddivisione delle fonti in tre sottocategorie, l’inserimento di una pagina dedicata alle Competizioni internazionali all’interno delle Statistiche e l’aggiunta di tre nuovi poster nella sezione iconografica.

Riorganizzazione delle fonti

Per rendere più chiaro il percorso di verifica delle informazioni, la voce Fonti è stata divisa in tre aree distinte: Bibliografia, Filmografia e Sitografia. La bibliografia raccoglie riferimenti cartacei e testi accademici, la filmografia include documentari e audiovisivi utili per contestualizzare eventi e figure, mentre la sitografia elenca le risorse online consultate. Spostando queste voci nel menù, il sito favorisce la trasparenza delle fonti e semplifica l’accesso a chi cerca approfondimenti o vuole verificare le citazioni presenti negli articoli.

Perché questa suddivisione

La separazione in Bibliografia, Filmografia e Sitografia risponde a esigenze diverse di consultazione: studiosi e appassionati possono selezionare rapidamente il tipo di risorsa più adatto alle loro necessità. L’approccio favorisce inoltre un’organizzazione scalabile: nuove voci possono essere aggiunte in modo coerente senza appesantire una singola pagina. In termini pratici, la scelta migliora l’indicizzazione e facilita la ricerca interna, rendendo più efficiente l’uso del materiale d’archivio.

Nuova pagina: Competizioni internazionali

All’interno della sezione Storia del Club, sotto la voce Statistiche, è stata introdotta la pagina Competizioni internazionali. Questa pagina è pensata per raccogliere in modo organico i passaggi principali dell’avventura europea e mondiale del club milanese, offrendo una panoramica delle partecipazioni ai tornei continentali e transnazionali. L’organizzazione per capitoli permette di consultare rapidamente ciascuna competizione e i relativi risultati.

Capitoli e competizioni incluse

La sezione tratta, tra le altre, le edizioni storiche della Coppa dei Campioni, della Coppa delle Coppe, della Coppa Korac, della Coppa Intercontinentale e della Coppa Latina. Ogni capitolo contiene elenchi di partecipazioni, fasi raggiunte e rimandi alle partite più significative: l’obiettivo è offrire una visione chiara delle esperienze internazionali del club senza disperdere i dati. L’uso di tabelle e collegamenti interni agevola la navigazione e la consultazione.

I trofei internazionali e le finali

All’interno della stessa area è presente anche la pagina I trofei internazionali dell’Olimpia, che concentra tutte le menzioni relative alle finali europee e mondiali disputate dal club milanese. Questa sezione funge da registro delle occasioni in cui la squadra ha raggiunto le fasi decisive, fornendo contesto storico e rimandi alle cronache e ai materiali multimediali presenti nel sito. L’approccio aiuta a seguire il filo cronologico delle imprese internazionali e a comprendere l’importanza storica di certe sfide.

Come usare la pagina sui trofei

La pagina è strutturata per essere consultata sia dai lettori che cercano informazioni sintetiche sia da chi desidera approfondimenti: ogni menzione di finale è corredata da note, link alle partite principali e riferimenti nella Bibliografia o nella Filmografia. In questo modo, la lettura delle imprese internazionali non si limita ai risultati, ma si collega alle fonti che ne documentano il contesto e l’impatto.

Olimpioteca: nuovi materiali visivi

L’area multimediale Olimpioteca è stata ulteriormente arricchita con l’aggiunta di tre nuovi poster, selezionati per il loro valore storico e iconografico. Questi arricchiscono il patrimonio visivo disponibile sul sito, offrendo spunti per approfondimenti e per la creazione di contenuti editoriali o espositivi. La collezione continua a crescere, combinando documenti digitalizzati, immagini promozionali e materiali d’epoca.

Nel complesso, gli interventi mirano a rendere il sito più fruibile, trasparente e completo: dal punto di vista dell’archivio, della consultazione e della narrazione storica. La riorganizzazione delle fonti, la nuova pagina sulle competizioni internazionali e i poster aggiunti all’Olimpioteca contribuiscono a costruire un percorso informativo coerente per appassionati, ricercatori e nuovi visitatori.