Legnano batte Desio 87-63 e mantiene viva la speranza playoff

Legnano ha vinto 87-63 contro Desio alla Soevis Arena, con una prova corale guidata da Stepanovic e buone percentuali dal campo; ora due partite decisive per i playoff

Alla Soevis Arena di Castellanza la SAE Scientifica-Soevis Legnano ha messo in scena una prestazione solida, battendo la Rimadesio Desio con il punteggio di 87-63. La gara, disputata mercoledì 15 aprile 2026, è stata caratterizzata da un avvio deciso dei padroni di casa che hanno imposto ritmo e percentuali alte al tiro, costruendo fin da subito un margine consistente.

L’approccio mentale e la capacità di mantenere l’intensità per tutti i quaranta minuti sono apparsi decisive per il successo.

Questo successo interno rappresenta la seconda vittoria consecutiva in casa per i Knights e mantiene viva la speranza di qualificazione ai playoff, con due partite rimaste: l’impegno sul campo di Capo d’Orlando e la trasferta contro Treviglio. Nel corso della partita si sono messi in evidenza nomi chiave come Arsenije Stepanovic, Francesco Oboe e Guglielmo Sodero, mentre la panchina ha avuto minuti utili per crescere in vista del finale di stagione.

La partita in sintesi

Il match è scattato a favore di Legnano grazie a un gioco corale che ha prodotto buone percentuali e diversi canestri dalla lunga distanza. Il primo quarto si è chiuso sul 26-13 in favore dei padroni di casa, risultato di una partenza efficace sia in fase offensiva che difensiva. Nel complesso la squadra ha controllato il ritmo, limitando le fiammate di Desio e soprattutto sfruttando la capacità di correre in contropiede e di trovare il tiro per i tiratori esterni. Il parziale di metà gara è terminato 43-30, con Legnano sempre al comando e capace di ripartire dopo le recrudescenze avversarie.

Primo tempo: i protagonisti

Nella prima metà partita si sono distinti Stepanovic e Oboe, autori di canestri che hanno spezzato l’equilibrio iniziale. Le triple di Sodero e i canestri dalla distanza di Cizauskas hanno permesso ai biancorossi di ampliare il vantaggio fino al +13 alla pausa lunga. La difesa ha costretto Desio a percentuali al tiro inferiori e la squadra di coach Piazza ha saputo capitalizzare anche ai tiri liberi: Legnano ha chiuso con un ottimo 21/25 dalla lunetta, fattore che ha pesato nel controllo del match. L’Aurora Rimadesio, allenata da Daniele Quilici con l’assistente Marcos Casini, ha provato a rispondere con i punti di Bartininkas e Munari, ma senza trovare continuità.

Il controllo nel secondo tempo e i numeri chiave

Alla ripresa del gioco Legnano non ha dato segnali di cedimento: un parziale personale di 7-0 firmato da Stepanovic ha ricacciato indietro Desio, mentre con i punti di Riva la squadra ha toccato anche il +22. Al trentesimo minuto il tabellone segnava 66-42, a conferma del predominio territoriale dei Knights. Nell’ultimo quarto la gestione del vantaggio ha permesso di far crescere la second unit, utile per accumulare esperienza e affinare l’intesa in vista degli scontri decisivi. La tripla di Oboe ha fissato il massimo vantaggio sul 85-54, prima di chiudere sul definitivo 87-63.

Statistiche e contributi

Il top scorer della serata è stato Arsenije Stepanovic con 25 punti, affiancato da Francesco Oboe e Guglielmo Sodero a quota 15 ciascuno. Vytenis Cizauskas ha aggiunto 10 punti, mentre Andrea Quinti e Alessandro Riva hanno dato supporto con 7 e 5 punti rispettivamente. Sul piano dei rimbalzi Legnano ha dominato con 45 rimbalzi complessivi (con Stepanovic a guidare il gruppo con 12), contro i 30 di Desio; gli assist legnanesi sono stati 20, con Oboe che ne ha distribuiti 6. Infine, la squadra di Desio ha chiuso con 8/15 ai tiri liberi, un dato che ha limitato le possibilità di rimonta.

Il contesto e le prospettive

Il successo ha portato fiducia nel gruppo e commenti positivi dallo staff: il general manager Maurizio Basilico ha sottolineato la solidità difensiva e l’equilibrio offensivo come fattori decisivi, suggerendo che la squadra può ambire anche a posizioni migliori in classifica se manterrà questo approccio. Il capitano Guido Scali ha evidenziato l’importanza di partire forte e la necessità di restare concentrati per le prossime sfide contro Capo d’Orlando e Treviglio, due impegni che definiranno l’accesso ai playoff. La vittoria è quindi un passo importante, ma la stagione richiede ancora attenzione e continuità.