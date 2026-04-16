Brooks in bilico tra Milano e Belgrado: cosa c’è da sapere

Armoni Brooks è in scadenza di contratto: Milano vorrebbe trattenerlo, ma il Partizan Belgrado ha presentato un'offerta. Le prestazioni in EuroLeague mantengono alta l'attenzione su di lui

Il futuro di Armoni Brooks, guardia statunitense classe 1998, continua a essere oggetto di discussione nel panorama europeo. Dopo una stagione di alto profilo in EuroLeague, il giocatore si trova in una fase di mercato delicata: è infatti in scadenza e il suo nome è al centro di trattative che coinvolgono l’Olimpia Milano e altri club.

Il quadro attuale è caratterizzato da una trattativa ancora aperta tra le parti: la società milanese ha avviato colloqui con l’entourage del giocatore, ma allo stesso tempo circolano offerte alternative che potrebbero cambiare gli scenari. Questa situazione rende la prospettiva sul suo destino sportivo incerta, con il tempo che potrebbe giocare un ruolo determinante nel definire l’esito.

La situazione contrattuale

Dal punto di vista contrattuale, la parola chiave è flessibilità. L’Olimpia Milano ha manifestato l’intenzione di provare a trattenere Brooks tramite un adeguamento economico, ma non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo. I contatti tra le parti sono proseguiti nelle ultime settimane e rimangono attivi; la sensazione è che entrambe le parti stiano valutando con calma le opzioni migliori per la prossima stagione. Il dialogo continuo lascia intendere che nessuna strada sia stata esclusa definitivamente.

L’offerta del Partizan

Tra le alternative più concrete figura l’interesse del Partizan Belgrado, che secondo le ricostruzioni dell’entourage avrebbe messo sul piatto un contratto biennale dal valore complessivo segnalato di 4,4 milioni. Questa proposta rappresenterebbe un’opzione interessante per un giocatore che può avere un ruolo centrale nella ricostruzione del club serbo. Tuttavia, va sottolineato che, al momento, non esistono firme né conferme ufficiali: si tratta di una pista concreta ma non ancora definita.

Il profilo sul campo

In questa EuroLeague Brooks ha mostrato numeri significativi che spiegano l’attenzione sul mercato: una media di 13.1 punti, insieme a 3.5 rimbalzi e 1.4 assist a partita, con una percentuale di caricamento da tre punti intorno al 41.4%. Il suo stile è quello del tiratore moderno, capace di essere un scorer puro e di cambiare l’inerzia di una partita con esplosività e precisione dall’arco. Negli ultimi mesi, nonostante qualche flessione collettiva della squadra, Brooks ha firmato prestazioni che hanno attirato l’occhio di club ambiziosi.

Ruolo e adattabilità

Oltre alle cifre, il valore di Brooks risiede nella capacità di inserirsi in differenti sistemi offensivi: è un giocatore che sa creare spazio, ritagliarsi il proprio tiro e contribuire in fase difensiva in crescita. Queste caratteristiche lo rendono appetibile sia per una squadra che cerca un tiratore esterno sia per club che puntano su rotazioni ampie e versatili. Il suo passato NBA con gli Houston Rockets aggiunge ulteriore esperienza internazionale al suo profilo.

Scenari possibili e tempistiche

Le opzioni sul tavolo portano a tre scenari principali: rinnovo con Olimpia Milano, trasferimento al Partizan Belgrado o altra destinazione europea che possa offrire ruolo e stabilità economica. Il fattore tempo sarà cruciale: l’entourage potrebbe attendere proposte migliori, oppure accelerare per assicurare al giocatore certezze per la prossima stagione. Per Milano la priorità è mantenere un elemento che si è dimostrato determinante, mentre il Partizan vede in lui un possibile tassello per ripartire con ambizione.

In definitiva, la vicenda rimane in evoluzione: tra colloqui, offerte e valutazioni tecniche, la decisione finale arriverà solo quando tutte le parti avranno pesato rischio e opportunità. Nel frattempo, le prestazioni sul campo di Armoni Brooks continueranno a costituire il metro principale per valutare il suo valore sul mercato e la sua possibile collocazione futura.