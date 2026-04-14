Riepilogo risultati U15 Olimpia Milano nell’Eccellenza Lombardo

Cronaca sintetica dei risultati dell'U15 Olimpia Milano nell'Eccellenza Lombardo, dall'apertura di stagione fino all'ultimo incontro registrato

Questo articolo offre una panoramica organizzata dei risultati dell’U15 Olimpia milano nel campionato di Eccellenza Lombardo. L’obiettivo è mettere insieme date, punteggi e avversari in modo chiaro per seguire l’andamento della stagione e individuare tendenze significative. Troverai qui la lista cronologica delle partite, un’analisi delle prestazioni e alcune osservazioni sul rendimento offensivo e difensivo.

Le informazioni sono presentate in modo compatto ma completo, usando termini chiave evidenziati per facilitare la consultazione.

Riepilogo cronologico dei risultati (prima fase)

Di seguito la sequenza iniziale delle partite: 04/10/2026 — 58 – 93: U15 Vanoli Cremona vs U15 Olimpia Milano; 11/10/2026 — 114 – 81: U15 Olimpia Milano vs U15 Blu Orobica Bergamo; 18/10/2026 — 59 – 102: U15 Pallacanestro Orzinuovi vs U15 Olimpia Milano; 25/10/2026 — 88 – 75: U15 Olimpia Milano vs U15 Aurora Desio 94; 04/11/2026 — 81 – 101: U15 Pallacanestro Brescia vs U15 Olimpia Milano; 15/11/2026 — 119 – 43: U15 Olimpia Milano vs U15 Pedrengo Basket. In questa porzione di calendario emergono sia vittorie nette che sconfitte previste contro formazioni solide: i numeri mostrano la capacità offensiva alternata a qualche fragilità difensiva, una dinamica tipica di un gruppo in crescita.

Riepilogo cronologico dei risultati (seconda fase)

Proseguendo la ricostruzione: 19/11/2026 — 65 – 117: U15 Pallacanestro Cantù vs U15 Olimpia Milano; 22/11/2026 — 99 – 58: U15 Olimpia Milano vs U15 Vanoli Cremona; 27/11/2026 — 77 – 103: U15 Blu Orobica Bergamo vs U15 Olimpia Milano; 10/12/2026 — 119 – 57: U15 Olimpia Milano vs U15 Pallacanestro Orzinuovi; 13/12/2026 — 67 – 81: U15 Aurora Desio 94 vs U15 Olimpia Milano; 20/12/2026 — 110 – 66: U15 Olimpia Milano vs U15 Pallacanestro Brescia. In questo tratto la squadra alterna performance di alto livello a partite più segnate da turnover e difese da rafforzare, con punteggi che spesso superano quota 100.

Ultimi incontri e chiusura della finestra di monitoraggio

Negli appuntamenti più recenti si segnala: 10/01/2026 — 108 – 73: U15 Olimpia Milano vs U15 Pallacanestro Cantù; 17/01/2026 — 52 – 103: U15 Pedrengo Basket vs U15 Olimpia Milano; 25/01/2026 — 62 – 130: U15 Tigers Milano vs U15 Olimpia Milano; 28/01/2026 — 129 – 46: U15 Olimpia Milano vs U15 Tigers Milano; 08/02/2026 — 105 – 92: U15 Olimpia Milano vs U15 Milano3 Basket Basiglio; 15/02/2026 — 71 – 83: U15 Milano3 Basket Basiglio vs U15 Olimpia Milano; 01/03/2026 — 78 – 71: U15 Olimpia Milano vs U15 Urania Milano; 08/03/2026 — 71 – 79: U15 Urania Milano vs U15 Olimpia Milano; 22/03/2026 — 92 – 81: U15 Olimpia Milano vs U15 Pallacanestro Varese; 29/03/2026 — 92 – 86: U15 Pallacanestro Varese vs U15 Olimpia Milano; 12/04/2026 — 89 – 84: U15 Olimpia Milano vs U15 Pallacanestro Varese. Questi risultati raccontano una squadra capace di segnare tanto ma che, in alcune trasferte, soffre la consistenza avversaria.

Analisi delle tendenze

L’analisi numerica evidenzia alcuni aspetti ricorrenti: innanzitutto l’attacco è spesso prolifico, con diverse partite oltre i centos punti, ma la differenza punti oscilla notevolmente tra una gara e l’altra. Le vittorie con margini amplissimi convivono con sconfitte pesanti, segno che la squadra alterna intensità e momenti di disattenzione. Il confronto con squadre come Tigers Milano e Pallacanestro Cantù mette in luce la necessità di migliorare la continuità difensiva, mentre il rendimento casalingo appare più solido rispetto alle trasferte.

Punti salienti della stagione

Tra i risultati più significativi spiccano le partite con margini estremi: la vittoria interna per 129 – 46 contro i U15 Tigers Milano e il successo esterno per 130 – 62 (inverso risultato riportato come 62 – 130) che dimostrano potenziale offensivo; al contrario, sconfitte come il 65 – 117 contro Pallacanestro Cantù indicano lacune difensive su cui lavorare. Questi episodi forniscono indicatori operativi per staff tecnico e giocatori, utili per pianificare gli allenamenti e le priorità tattiche.

Implicazioni per lo sviluppo della squadra

Dal punto di vista formativo, il gruppo mostra elementi positivi: la capacità di segnare molto e di reagire dopo sconfitte importanti. L’obiettivo a breve termine rimane consolidare la solidità difensiva e ridurre gli alti e bassi nella gestione del ritmo partita. Per la dirigenza e lo staff tecnico, questi dati sono fondamentali per valutare progressi individuali e collettivi, impostare esercitazioni mirate e orientare le rotazioni in vista dei prossimi impegni. In sintesi, la stagione è ricca di spunti utili per crescere.