Olimpia Milano smentisce trattative concrete con Oaktree mentre si avvicina il vertice Eurolega-NBA

Pantaleo Dell’Orco definisce «solo parole» le voci su Oaktree, confermando la permanenza di Olimpia Milano in Eurolega e il confronto in programma il 28 aprile tra le istituzioni del basket europeo e la NBA

Il 11 aprile 2026 il presidente della Fondazione Giorgio Armani e del consiglio di amministrazione di Olimpia milano, Pantaleo Dell’Orco, ha risposto alle indiscrezioni che collegano il club a una possibile operazione con il fondo Oaktree. In un passaggio chiaro, Dell’Orco ha definito le ricostruzioni come solo parole, sottolineando l’assenza di elementi concreti su una vendita di quote.

La dichiarazione arriva in un clima di interesse mediatico e finanziario che coinvolge il mondo del basket europeo, dove il tema della proprietà e dei progetti di espansione è sempre più centrale.

La posizione ufficiale del club

Dal punto di vista istituzionale Olimpia Milano ha ribadito la propria volontà di mantenere il rapporto con la Eurolega, evidenziando come la società abbia una licenza valida fino al 2036. Questa certificazione garantisce la partecipazione alla massima competizione continentale e rappresenta un elemento chiave nelle scelte strategiche del club. Dell’Orco ha inoltre ricordato che, oltre al tema della proprietà, esistono questioni sportive e commerciali da tutelare: il valore storico del club, la sua identità e gli impegni verso tifosi e partner economici restano priorità nella gestione quotidiana.

Le voci su Oaktree e il contesto

Le notizie di mercato menzionano il fondo Oaktree, già noto per investimenti nel calcio con la proprietà dell’Inter, come possibile interlocutore per acquisizioni nel basket. Tuttavia, secondo le parole di Dell’Orco, non esistono oggi elementi negoziali concreti: la situazione è descritta come una sequenza di indiscrezioni che non si sono trasformate in una trattativa ufficiale. È importante distinguere tra rumor di mercato e passaggi formali: nel primo caso si parla di speculazioni, nel secondo di contratti, conferme e verifiche di natura legale e finanziaria.

Gli incontri tra Eurolega e NBA Europe

Sul fronte internazionale, l’attenzione si concentra anche sui rapporti tra la Eurolega e la NBA Europe. Nella serata in cui si è giocata la partita tra Fenerbahçe e Real Madrid, il Ceo di Eurolega, Chus Bueno, ha avuto un incontro informale con il dirigente NBA George Aivazoglou. I colloqui esplorativi tra le due istituzioni sono considerati rilevanti per il futuro dell’organizzazione delle competizioni europee e per eventuali modelli di collaborazione o convivenza tra le strutture. Le conversazioni informali spesso anticipano fasi più strutturate di confronto.

Il vertice del 28 aprile

È già fissato un appuntamento formale: il 28 aprile è previsto un vertice tra le parti per discutere possibili scenari relativi all’assetto della principale competizione europea. Questo incontro assume valore strategico perché potrebbe chiarire ambiti di collaborazione, confini operativi e linee guida su progetti condivisi o paralleli. Per club come Olimpia Milano, che dispongono di una licenza fino al 2036, l’esito delle trattative istituzionali può avere effetti indiretti ma significativi sul piano sportivo e commerciale.

Implicazioni per squadre e tifoserie

Le possibili evoluzioni tra proprietari, fondi e organizzazioni internazionali non rimangono confinate alle scrivanie: impattano su budget, roster e strategie sportive. Per una società storica e plurititolata come Olimpia Milano (31 volte campione d’Italia), ogni ipotesi di cambio di quote azionarie o di riorganizzazione delle competizioni può tradursi in scenari diversi per la costruzione della squadra e per gli investimenti in infrastrutture. Allo stesso tempo, tifosi e stakeholder chiedono trasparenza e chiarezza: la credibilità di decisioni importanti passa anche attraverso comunicazioni ufficiali e tempi certi di confronto.

Che cosa aspettarsi nei prossimi passaggi

Nel breve periodo è plausibile attendersi una fase di monitoraggio: conferme o smentite ufficiali proverranno dalle parti coinvolte se e quando si arriverà a un confronto contrattuale. Per ora, la posizione di Dell’Orco mette un punto fermo sulle voci relative a Oaktree, ma lascia aperto il capitolo degli incontri istituzionali tra Eurolega e NBA Europe. Le prossime settimane, fino al 28 aprile e dopo, saranno utili per valutare se le discussioni esplorative evolveranno in scenari concreti o resteranno ambiti di dialogo istituzionale.

Conclusione

In sintesi, alla data dell’11 aprile 2026 la posizione ufficiale di Olimpia Milano è netta: nessun accordo concreto con Oaktree, solo voci. Parallelamente, il calendario internazionale prevede momenti di confronto tra le principali istituzioni del basket europeo e la NBA, con il vertice del 28 aprile che potrebbe fornire indicazioni più chiare sull’organizzazione futura delle competizioni. Nel frattempo, club, tifosi e osservatori seguiranno con attenzione l’evoluzione di notizie e comunicazioni ufficiali.